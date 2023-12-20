「賴皮寮」效應發酵 李德維：賴清德再拗自取其辱

民進黨總統候選人賴清德萬里老家疑違建，且有憲兵等駐守，網友戲稱「賴皮寮」，且設打卡點，引發民眾「朝聖」。國民黨立委李德維今批，賴清德不要再拗，違建就不是合法建物，大家已經當成打卡觀光點，自取其辱。

李德維表示，首先賴皮寮，讓大家匪夷所思，假如這個住宅現在是副總統的住所國安特勤憲兵駐點是理所當然，但這個房子的所有權已經不是賴清德，所有權是賴的大兒子，難道要國安特勤來駐守嗎？賴清德現也沒有住在這房子，如此浪費人力，把國安特勤、憲兵當成傭人、阿姨，派在門口駐守，難道國安特勤跟憲兵沒有正事可以做了嗎？台灣人能接受嗎？

李德維也批，賴清德不要再拗，違建就不是合法建物，大家已經當成打卡觀光點，自取其辱。他重申國安局、國安特勤中心、憲兵等應有所調整，他自己過去當過憲兵，要他去守副總統兒子的家會憋屈，每個來當兵的人都是希望能為國家所用，而不是為了副總統的兒子的房子來站崗。

針對民眾黨總統候選人柯文哲農地遭爆當遊覽車停車場，李德維表示，昨天柯文哲爽快說今天要讓人把相關柏油路破壞，未來恢復農用。也給政治人物一個提醒，應該好好檢視自己的所作所為、財產，被人揭發與法不合都非常尷尬，當然選舉有好處，可以把很多事情攤在陽光下，這事情可以給大家一個省思。

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