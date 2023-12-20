快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

「賴皮寮」效應發酵 李德維：賴清德再拗自取其辱

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德萬里老家被指違建，被戲稱「賴皮寮」，該詞在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但Google地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統候選人賴清德萬里老家被指違建，被戲稱「賴皮寮」，該詞在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但Google地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統候選人賴清德萬里老家疑違建，且有憲兵等駐守，網友戲稱「賴皮寮」，且設打卡點，引發民眾「朝聖」。國民黨立委李德維今批，賴清德不要再拗，違建就不是合法建物，大家已經當成打卡觀光點，自取其辱。

李德維表示，首先賴皮寮，讓大家匪夷所思，假如這個住宅現在是副總統的住所國安特勤憲兵駐點是理所當然，但這個房子的所有權已經不是賴清德，所有權是賴的大兒子，難道要國安特勤來駐守嗎？賴清德現也沒有住在這房子，如此浪費人力，把國安特勤、憲兵當成傭人、阿姨，派在門口駐守，難道國安特勤跟憲兵沒有正事可以做了嗎？台灣人能接受嗎？

李德維也批，賴清德不要再拗，違建就不是合法建物，大家已經當成打卡觀光點，自取其辱。他重申國安局、國安特勤中心、憲兵等應有所調整，他自己過去當過憲兵，要他去守副總統兒子的家會憋屈，每個來當兵的人都是希望能為國家所用，而不是為了副總統的兒子的房子來站崗。

針對民眾黨總統候選人柯文哲農地遭爆當遊覽車停車場，李德維表示，昨天柯文哲爽快說今天要讓人把相關柏油路破壞，未來恢復農用。也給政治人物一個提醒，應該好好檢視自己的所作所為、財產，被人揭發與法不合都非常尷尬，當然選舉有好處，可以把很多事情攤在陽光下，這事情可以給大家一個省思。

國安局 憲兵 賴清德

延伸閱讀

藍綠民調拉平！「這問題」不解決 郭正亮預言：綠恐「一屍十五命」

當年政院迎賴清德入住金華官邸 被爆裝潢竟向下級搶錢

吳欣盈批外交部為斷交部 藍委：應把視野與想法拉高

影／李德維：特勤守副總統兒子財產 台灣人會接受嗎？

相關新聞

「賴皮寮」效應發酵 李德維：賴清德再拗自取其辱

民進黨總統候選人賴清德萬里老家疑違建，且有憲兵等駐守，網友戲稱「賴皮寮」，且設打卡點，引發民眾「朝聖」。國民黨立委李德維...

嘉市立委選舉號次抽籤 藍綠陣營比造勢拚人氣

嘉義市立委選舉上午在選委會號次抽籤，依登記順利上台抽籤，國民黨候選人張秀華抽中5號，小歐盟陳玥妗抽中3號，無黨簡明廉抽中...

屏東縣區域立委候選人號次抽籤出爐

2024立委選舉，今舉行候選人號次抽籤，屏東縣區域立委兩個選區共10人參選，第一選區屏北6人、第二選區屏南4人。今區域立...

一早請假拚輔選 陳其邁領8席候選人抽籤：一席都不能掉

高雄市長陳其邁今早陪同民進黨提名的8名立委候選人到高雄文化中心抽籤號次，每位候選人在看板的每個選區貼上頭像，最後由陳其邁...

北檢約談赴陸里長 激怒了基層

北市四十一名里長赴陸旅遊，被北檢約談，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天回應，兩岸交流的大勢不可阻擋，沒有哪個寒冬可以阻擋春天的到來。陸委會回擊，若真如國台辦所說，又何須勞煩各地台辦畫分責任區，透過在地協力者招攬民眾赴陸？

社運勞團秋鬥 綠黑箱執政 留太多疑團

二○二四大選進入決戰，各陣營從陸戰打到巷戰、空戰砲火猛烈，希望催出支持者的熱情。由社運、勞團組成的秋鬥行動在冷冽寒風中進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。