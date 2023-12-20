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嘉市立委選舉號次抽籤 藍綠陣營比造勢拚人氣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
抽中三號陳玥妗手拿看板「三生有幸選玥妗、嘉義發展大躍進」。記者魯永明／攝影
抽中三號陳玥妗手拿看板「三生有幸選玥妗、嘉義發展大躍進」。記者魯永明／攝影

嘉義市立委選舉上午在選委會號次抽籤，依登記順利上台抽籤，國民黨候選人張秀華抽中5號，小歐盟陳玥妗抽中3號，無黨簡明廉抽中2號，雙語黨林智勳未到場，主席選委會委員林建宏代抽中4號，民進黨立委王美惠抽中1號，最後上台復康聯盟黨蔡松益抽中6號。

張秀華拿出「五告讚」捲軸，與輔選幹部及助選人員，開心吶喊「五告讚、一定贏」；陳玥妗手拿看板「三生有幸選玥妗、嘉義發展大躍進」；簡明廉比V勝利手勢；當4號被抽出後，王美惠上台開心抽中「籤王」1號，臉上充滿笑容，下台開心與助選團隊大喊「台灣一定贏！」

蔡松益最後抽籤，抽籤過程賣關子說，「大家知道我秞中幾號嗎？我會變魔術喔」，再慢慢打開籤號卻拿翻了，最後大聲說出「66大順」，王美惠與蔡松益相互握手，互祝勝利，蔡松益還喊「我們合作！」

張秀華、王美惠各自帶領大批輔選團隊及助選人員，出動宣傳車，喊口號，比造勢拚人氣，雙方陣營對峙，氣氛顯得緊張，大批員警在場維持秩序，過程平程。

選戰倒數，民進黨立委王美惠拚連任，遭國民黨提名6連霸議員張秀華挑戰，候選人還有曾參選市長、代表復康聯盟黨蔡松益，參選嘉縣立委失利的無黨簡明廉，以及雙語黨林智勳、小歐盟陳玥妗，形成兩大黨三小黨一無黨3女3男6搶1選局，選戰以藍綠兩女將為主軸。

張秀華拿出「五告讚」捲軸，與輔選幹部及助選人員，開心吶喊「五告讚、一定贏」。記者魯永明／攝影
張秀華拿出「五告讚」捲軸，與輔選幹部及助選人員，開心吶喊「五告讚、一定贏」。記者魯永明／攝影
簡明廉抽中二號。記者魯永明／攝影
簡明廉抽中二號。記者魯永明／攝影
王美惠上台開心抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容。
王美惠上台開心抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容。
王美惠上台開心抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容，下台開心與助選團隊大喊「台灣一定贏！」。記者魯永明／攝影
王美惠上台開心抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容，下台開心與助選團隊大喊「台灣一定贏！」。記者魯永明／攝影
王美惠抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容，下台開心與助選團隊大喊「台灣一定贏！」記者魯永明／攝影
王美惠抽中「籤王」一號，臉上充滿笑容，下台開心與助選團隊大喊「台灣一定贏！」記者魯永明／攝影
蔡松益抽中六號。記者魯永明／攝影
蔡松益抽中六號。記者魯永明／攝影
張秀華抽中五號，拿出「五告讚」捲軸。記者魯永明／攝影
張秀華抽中五號，拿出「五告讚」捲軸。記者魯永明／攝影

蔡松益 王美惠 張秀華

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