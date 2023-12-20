屏東縣區域立委候選人號次抽籤出爐
2024立委選舉，今舉行候選人號次抽籤，屏東縣區域立委兩個選區共10人參選，第一選區屏北6人、第二選區屏南4人。今區域立委候選人號次抽籤，第一選區候選人國民黨籍黃明賢抽到6號，他先前參選兩屆議員都是抽到6號，第三次抽到6號，黃明賢說，6號是他的幸運數字。
第一選區共6人參選，登記順序為抽籤順序，6人有4人出席抽籤，無黨籍縣議員蔣月惠抽到3號，她高喊，當選！她要進入立法院戳破小米縣長謊言；爭取連任民進黨籍候選人鍾佳濱抽到2號，立刻高喊「屏東南北雙贏」。國民黨籍縣議員黃明賢抽到6號，他參選兩屆議員也是抽到6號，黃明賢說，6號是他的幸運數字；台灣維新黨的張庭源抽到4號，支持者喊「台灣維新國會創新」。
第二選區共4人參選3人出席抽籤，無黨籍蘇孟淳抽到4號，「好事成雙蘇孟淳」、中華聯合黨吳媚宮抽到1號，「一馬當先，新人新氣象」；民進黨籍徐富癸抽到3號，「民進黨三票全拿」。
抽籤結束後，第一選區國民黨候選人黃明賢展開車隊遊行；民進黨籍第一選區、第二選區候選人，鍾佳濱、徐富癸則合體，兩人表示，民進黨屏東雙贏，三票全拿。
屏東縣區域立委第一選區候選人號次抽籤結果：1號曾鈺庭、2號鍾佳濱、3號蔣月惠、4號張庭源、5號李孟翰、6號黃明賢。
屏東縣區域立委第二選區候選人號次抽籤結果：1號吳媚宮、2號何秋葺、3號徐富癸、4號蘇孟淳。
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