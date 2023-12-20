一早請假拚輔選 陳其邁領8席候選人抽籤：一席都不能掉

高雄市長陳其邁今早陪同民進黨提名的8名立委候選人到高雄文化中心抽籤號次，每位候選人在看板的每個選區貼上頭像，最後由陳其邁貼上「8席全壘打」，象徵民進黨在高雄不會掉任何一席立委，陳說「這場選舉最重要的意義，是台灣人要用選票做自己的主人，決定國家未來整體發展」。

陳其邁說，賴蕭配是唯一能穩健領導台灣的組合，也是最熟悉高雄建設的人，高雄一直是民主聖地，在過去民主改革中從未缺席，美麗島事件也發生在此，希望民眾繼續支持民主、選擇民進黨；他說高雄此次有6席國會資深立委拚連任，另有黃捷、李柏毅2席傑出新世代，「我們有信心8席全上，這是我們設定的目標，一席都不能掉」。

此次選委會如同往年選在文化中心舉辦立委抽籤號次，民進黨高雄黨部一早集結8名立委候選人、議員與陳其邁聯合造勢，鳳山區立委許智傑拿出巨型「猩猩人偶」陪同，其他候選人也請來聲援團隊；陳其邁說，對照過往國會表現，可以看見民進黨支持前瞻建設，國民黨立院黨團卻反對阻撓，地方上民進黨支持前鎮漁港建設，對手卻反對補助、刪減預算。

陳其邁表示，8席立委候選人他都能如數家珍，李昆澤推動鐵路地下化、捷運黃線、九如橋改建，黃捷在議會力挺婚姻平權、推動輕軌，許智傑爭取三井百貨，賴瑞爭取國道7號、亞洲新灣區、前鎮漁港，林岱樺推動林園捷運線，邱志偉在國會爭取最多水利建設，邱議瑩全力站在農民陣線。

媒體問陳其邁接下來全力輔選，市長工作是否請假？耽誤市政工作？陳回應一定會嚴守行政中立，有輔選行程就會請假，「該請假就請假，但是該向市民朋友說為什麼要支持民進黨，我也會全力投入輔選」。 陳其邁陪同民進黨提名的8名立委候選人到高雄文化中心抽籤號次，每位候選人在看板的每個選區貼上頭像，最後由陳貼上「8席全壘打」。記者宋原彰／攝影 陳其邁陪同民進黨提名的8名立委候選人到高雄文化中心抽籤號次，每位候選人在看板的每個選區貼上頭像，最後由陳貼上「8席全壘打」。記者宋原彰／攝影

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