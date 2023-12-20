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北檢約談赴陸里長 激怒了基層

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘楊正海／連線報導
北市41名里長赴陸旅遊，被北檢約談。圖／聯合報系資料照片
北市41名里長赴陸旅遊，被北檢約談。圖／聯合報系資料照片

北市四十一名里長赴陸旅遊，被北檢約談，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天回應，兩岸交流的大勢不可阻擋，沒有哪個寒冬可以阻擋春天的到來。陸委會回擊，若真如國台辦所說，又何須勞煩各地台辦畫分責任區，透過在地協力者招攬民眾赴陸？

「約談里長激怒了基層。」國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，遭約談里長多在藍營票倉，惹得基層炸鍋，認為是檢方刻意配合，朝最藍的地方下手，無黨籍偏綠的里長也去，為何沒被約談？這激起了國民黨的同仇敵愾。

國台辦 陸委會 朱鳳蓮 黃呂錦茹

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