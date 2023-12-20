北檢約談赴陸里長 激怒了基層

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建問題，從9月中旬開始討論迄今，已經超過3個月，但這幾天卻忽然大爆發，被譏笑是「賴皮寮」，成為網路熱議話題，還成打卡聖地。賴清德和民進黨可能很不服氣，明明是不需立即拆除的「既存違建」，而且情況比賴清德老家違建情況嚴重的所在多有，但為何只有賴清德老家「業力爆發」？進一步深究，「賴皮寮」的爭議重點，其實不是違建，而是「雙標」。...

2023-12-19 16:09