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賴老家違建議題 國土署：廢礦區居住權非傳統違建觀念

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權。記者游明煌／攝影
副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權。記者游明煌／攝影

副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權，目前地方已展開相關盤點工作，中央也已擬定通案處理原則，後續將會積極給予協助。

國土署指出，媒體報導新北市府也稱會「保障礦區既有居住權益」，目前地方已展開相關盤點工作，中央也已擬定通案處理原則，新北市地政局表示願意正視礦權廢止後既有居住權問題，中央表示肯定並將予以協助。

國土署表示，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，與新北市工務局所認定的傳統違建概念相反，此外，針對已廢礦地區既有居住議題，新北市政府於區域計畫及國土計畫擬定過程中，未見跨局處協助方案。

國土署指出，全國已廢礦地區為新北市佔全國最多，針對因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，更期待市府能夠積極的回應礦區民眾的需要，及適度對外說明案情。

國土署強調，中央已統籌完成礦業用地盤點，將協助地方政府儘速檢討為適當使用地，在經濟部地質調查及礦業管理中心及各縣市政府協助下，已掌握全國礦業用地土地清冊資料，並積極研議通案處理方式。

已依法編定礦業用地的土地，於礦業權廢止後，因原編定理由消失，應由縣市政府檢討變更為適當使用地類別，必要時將協助修訂相關法令規定，並適時補助縣市政府相關辦理經費，中央及地方政府會共同攜手，協助解決因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題。

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