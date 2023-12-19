托嬰監視影像上雲引反彈 衛福部駁：影像損毀案件多

衛福部社家署編列2.6億經費，設置「監管雲」避免托嬰中心發生兒虐、不當對待時，因設備損毀等原因導致影像損毀，無法還原事發情況。此事引發托嬰教保團體反彈，國民黨立委林為洲等人今亦召開記者會，認為此舉是帶頭侵犯隱私權、破壞親師互信關係。衛福部回應，歷年案件可見，監視影像確實有保存不當風險，對家長、教保員雙方均有保障。

全國托嬰中心自109年起依「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」必須裝設監視錄影設備，依規定影像應至少保存30日。社家署副署長張美美說，110年至112年6月地方政府調查托嬰中心涉兒虐、疑似虐待或不當對待案件共114件，而109年至112年11月監視設備因人為操作不當或損壞共計10件、例行稽查發現損毀經限期改善共計31件，比例近1成，「可見監視影響有不當保存之虞。」

目前全台已有5縣市運用自有經費推動設置監視器影像雲端儲存系統，分別為新北市、台北市、台中市、台南市及台東市，共183家托嬰中心配合將影像上傳，分別為公共化托嬰中心178家、私立托嬰中心5家，監視畫面將備份保存30日，影音資料上傳異常時會即時告警，通知托嬰中心及地方政府設備異常應立即維修。張美美說，藉由設置監管元，不當照顧事件發生時，地方政府可立即調閱影響，減少向托嬰業者索取影像時間。

托嬰團體日前提出，保護、控制僅有一線之隔，放眼全球民主國家，均未規範托嬰中心必須無死角裝設監視器，也無監管雲設置的強制作為，尤其私立托嬰中心，與公辦民營的準公托不同，屬私人場域而非公共場域，政府不宜強制要求上傳相關影像。

對此，張美美今重申，建置監管雲除可於事發時協助托嬰中心、家長釐清事件，亦可避免托育人員遭受誤解，衛福部將審慎評估、規劃帳號權限控管，影像檔案也將加密上傳，同時將建立雲端資安防禦機制等，且將與民間團體代表交換意見，更周延個資保護及資訊安全等事宜。

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