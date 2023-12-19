衛福部明年擬設托嬰監管雲 國民黨批：帶頭侵犯個人隱私權

衛福部明年擬建置托嬰監管雲，立法院國民黨團今天開記者會批評表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，政府不只是帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師間的互信關係。

立法院2019年三讀通過修正兒少法部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，而為加強防範托嬰中心不當對待，衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，引發教保人員反彈。

國民黨立委林為洲說，托嬰中心業者、老師及家長都支持依法設置監視器，以備不時之需，但衛福部社家署於明年度預算編列2億6000萬元建置監管雲，將托嬰中心的監視器檔案上傳，引發業者、老師及家長的反彈。

林為洲表示，近年公部門屢爆重大資安事件，集中的資料就是駭客攻擊的目標，如監管雲的影像外洩，將是全國性資安危機，大家都很擔心，國民黨團提案凍結全部的預算，要求衛福部與社會溝通好再來執行，但執政的民進黨不同意。

林為洲強調，今天上午進行最後一次的協商，國民黨團提出折衷版本，凍結1月2日的預算，並經公聽會與社會溝通後再來執行，但民進黨還是不肯，國民黨團感到非常遺憾。

國民黨立委林思銘表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，恐衝擊到老師基本權利，他認為個人從業人員工作隱私權、孩子隱私權相當重要，這都受到憲法保障，衛福部強推政策，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，也讓業者、老師及家長無法接受。

林思銘表示，爭議政策如果沒有更充足的立法討論空間，未來執行應交付憲法法庭審議，是否存在違憲的疑慮。

王鴻薇說，衛福部事前未與業者、老師及家長說明溝通，就想花大錢建置監管雲，引起反彈，這樣的預算運用本就有問題，政府不只帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師互信關係，且政府個資外洩事件也不斷外露，自然讓各界對監管雲資安充滿疑慮。

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