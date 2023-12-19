快訊

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

「賴皮寮」無增設憲兵？ 游淑慧亮照片質疑：2人身上別有證件

衛福部明年擬設托嬰監管雲 國民黨批：帶頭侵犯個人隱私權

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院國民黨團今天開記者會批評表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，政府不只是帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師間的互信關係。記者張睿廷／攝影
立法院國民黨團今天開記者會批評表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，政府不只是帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師間的互信關係。記者張睿廷／攝影

衛福部明年擬建置托嬰監管雲，立法院國民黨團今天開記者會批評表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，政府不只是帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師間的互信關係。

立法院2019年三讀通過修正兒少法部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，而為加強防範托嬰中心不當對待，衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，引發教保人員反彈。

國民黨立委林為洲說，托嬰中心業者、老師及家長都支持依法設置監視器，以備不時之需，但衛福部社家署於明年度預算編列2億6000萬元建置監管雲，將托嬰中心的監視器檔案上傳，引發業者、老師及家長的反彈。

林為洲表示，近年公部門屢爆重大資安事件，集中的資料就是駭客攻擊的目標，如監管雲的影像外洩，將是全國性資安危機，大家都很擔心，國民黨團提案凍結全部的預算，要求衛福部與社會溝通好再來執行，但執政的民進黨不同意。

林為洲強調，今天上午進行最後一次的協商，國民黨團提出折衷版本，凍結1月2日的預算，並經公聽會與社會溝通後再來執行，但民進黨還是不肯，國民黨團感到非常遺憾。

國民黨立委林思銘表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，恐衝擊到老師基本權利，他認為個人從業人員工作隱私權、孩子隱私權相當重要，這都受到憲法保障，衛福部強推政策，顯然未充分考慮從業人員及孩子的隱私權，也讓業者、老師及家長無法接受。

林思銘表示，爭議政策如果沒有更充足的立法討論空間，未來執行應交付憲法法庭審議，是否存在違憲的疑慮。

王鴻薇說，衛福部事前未與業者、老師及家長說明溝通，就想花大錢建置監管雲，引起反彈，這樣的預算運用本就有問題，政府不只帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師互信關係，且政府個資外洩事件也不斷外露，自然讓各界對監管雲資安充滿疑慮。

隱私權 國民黨 衛福部 托嬰 監視器 資安

延伸閱讀

立委批新竹地檢署「知法玩法」吞值班費 檢方澄清否認

托嬰中心影像上傳監管雲？藍委批恐造成資安危機

民眾黨支持林思銘 曾聖凱、王婉諭質疑政治交換

竹縣藍白合！綠批：利益分贓 時力：選民不受政黨影響

相關新聞

衛福部擬設監管雲 國民黨批評侵犯孩子隱私

衛福部明年擬建置托嬰監管雲，立法院國民黨團今天開記者會批評表示，政府倉促推行政策，事前都未溝通，顯然未充分考慮從業人員及...

綠接班梯隊大風吹 小英男孩兩樣情、蕭接棒賴神有望？

2024總統、立委選戰如火如荼，輔選過程中各黨政治明星也成政壇點評對象。台北市長蔣萬安10日到高雄輔選掀起「萬安旋風」，被視為藍營未來入主總統府的明日之星。反觀綠營，在去年縣市長選後及這次大選輔選過程，原本的接班梯隊彷如「大風吹」，出現微妙變化。

甘肅強震 林右昌：台灣搜救隊整備隨時可出發

中國甘肅省昨天深夜強震，釀逾百人死亡。內政部長林右昌今天說，內政部消防署已完成160名搜救隊成員、4隻搜救犬及約13噸的...

「罄竹難書」旗飄揚中正紀念堂「秋鬥」啟動五天抗議

中正紀念堂自由廣場牌樓前立起建築師謝英俊搭建的三座印地安Tepee帳篷，以及一面寫滿執政八年「罄竹難書」惡跡的「招魂幡」...

房租幼兒扣除額提高 綠稱有感 在野籲續盤點少子化對策

立法院會今天三讀通過「所得稅法第17條條文」修正，提高房租、幼兒學前特別扣除額及放寬適用對象等。民進黨立委吳玉琴、林楚茵...

時力黨團提長照3.0政見 倡住院返家到社區支持無縫銜接

時力立委王婉諭等人今天舉行記者會，提長照3.0政見，她指出，提升長照服務品質的關鍵，在於長照經費的穩定，近幾年政府運用稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。