聽新聞
test
0:00 / 0:00
房租幼兒扣除額提高 綠稱有感 在野籲續盤點少子化對策
立法院會今天三讀通過「所得稅法第17條條文」修正，提高房租、幼兒學前特別扣除額及放寬適用對象等。民進黨立委吳玉琴、林楚茵表示，這是對租屋族絕對有感政策，且有效減輕家庭負擔。
民眾黨立委邱臣遠則認為，應修法打造友善生養環境，但新生兒人數跌破13萬，顯示少子化政策的錢沒花在刀口上，政策效果有待改進，應繼續積極盤點少子化度對策。
國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，此次修法有利一般民眾，學前小孩、房屋特別扣除額都能改善相關問題，但遺憾的是修法過程中，國民黨團多次要求要放寬或加碼，但財政部及民進黨團都不願意，對大眾有益的政策斤斤計較，他認為實在沒必要。
時代力量立委陳椒華則發言表示，此次修法攸關國人經濟、養育壓力，原法有許多不符現實的狀況，朝野共同達成修法目標，希望能繼續解決少子化問題，但同時租金指數已連25月上漲，未來不應只是透過租金政策，而要進一步解決問題。
吳玉琴說明，針對房屋租屋部分扣除額部分，過去由於雙薪家庭理性選擇標準扣除額，一年僅有2.7萬戶申請，這次和民間團體討論修法，把租金支出改列特別扣除額，以及提高額度，是租屋族絕對有感政策。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言