房租幼兒扣除額提高 綠稱有感 在野籲續盤點少子化對策

立法院會今天三讀通過「所得稅法第17條條文」修正，提高房租、幼兒學前特別扣除額及放寬適用對象等。民進黨立委吳玉琴、林楚茵表示，這是對租屋族絕對有感政策，且有效減輕家庭負擔。

民眾黨立委邱臣遠則認為，應修法打造友善生養環境，但新生兒人數跌破13萬，顯示少子化政策的錢沒花在刀口上，政策效果有待改進，應繼續積極盤點少子化度對策。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，此次修法有利一般民眾，學前小孩、房屋特別扣除額都能改善相關問題，但遺憾的是修法過程中，國民黨團多次要求要放寬或加碼，但財政部及民進黨團都不願意，對大眾有益的政策斤斤計較，他認為實在沒必要。

時代力量立委陳椒華則發言表示，此次修法攸關國人經濟、養育壓力，原法有許多不符現實的狀況，朝野共同達成修法目標，希望能繼續解決少子化問題，但同時租金指數已連25月上漲，未來不應只是透過租金政策，而要進一步解決問題。

吳玉琴說明，針對房屋租屋部分扣除額部分，過去由於雙薪家庭理性選擇標準扣除額，一年僅有2.7萬戶申請，這次和民間團體討論修法，把租金支出改列特別扣除額，以及提高額度，是租屋族絕對有感政策。

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