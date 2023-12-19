立委明抽籤 藍綠天王地毯式拜票 藍直搗台南「南關線」 綠固守雲嘉南

立委選舉明天抽籤決定號次，藍綠天王今展開「地毯式拜票」。國民黨總統候選人侯友宜深入對手賴清德台南本命區，在「南關線」車隊掃街，前總統馬英九、台北市長蔣萬安以庶民方式前進市場拜票；行政院前院長蘇貞昌固守嘉義、台南綠票倉，藍綠兩位副手趙少康、蕭美琴分別前進校園，爭取青年票。選情緊繃，嘉義市噴水圓環有選前造勢傳統，各陣營提前搶進文化路夜市掃街，比造勢、拚人氣。

國民黨台南立委5選區提名人王家貞不符資格，候選人剩3選區姚正玉、6選區陳以信，另禮讓支持4選區李全教力抗綠營，侯友宜中午起再度直搗，參拜南區灣裡萬年殿，再前往南關線陳以信選區，關廟區山西宮車隊掃街、參拜仁德區清寧代天府，接著參拜永康廣護宮，與李全教一起車隊掃街。

馬英九前進台中與多位黨籍候選人合體，先到6選區候選人羅廷瑋服務處催票，再到內新黃昏市場跟7選區候選人林家興拜票，轉往黎明黃昏市場，陪4選區候選人廖偉翔掃市場，最後與5選區候選人黄健豪在紫微宮辦聯合說明會。

台北市長蔣萬安晚間到通化夜市，陪同6選區候選人羅智強逛夜市，貼近選民，期待透過「萬安旋風」拉抬藍營小雞選情。

國民黨主席朱立倫則到金門跨海輔選，對於藍綠民調追平，朱立倫說，最近的民調看得出來，國民黨「侯康配」跟民進黨「賴蕭配」民調是完全平手，「我們都很謹慎小心」，像今天他在金門、侯友宜在台南、副手趙少康在桃園，都在每個地方積極拉票，因為每票都很重要，在最後20幾天，要靠所有民眾團結在一起，最後才能政黨輪替，台灣才會更好。

另一方面，蕭美琴則領軍到嘉義、雲林輔選。蕭美琴曾任駐美代表，盼強化選民對於執政後台美關係穩定的信心，蕭美琴下午到虎尾科技大學文理大樓圓形會議廳，出席與學生座談，之後再至虎尾同心公園，戶外直接面對民眾，開講「台美國防安全的合作、未來處理兩岸關係的策略與原則」。

嘉義縣市3名綠營立委候選人皆為「親英系」，蕭美琴首度陪同拜票，先到大林國小輔選立委陳明文之子、嘉縣2選區候選人陳冠廷掃街，再出席嘉市西門教會與嘉市立委候選人王美惠連任感恩祈禱會，最後到水上鄉公所前陪同嘉縣1選區拚連任的立委蔡易餘掃街。

蘇貞昌一早就到民雄鄉信仰中心大士爺廟陪陳冠廷掃街，下午轉往台南1選區，陪爭取連任的立委賴惠員參拜新營土庫土安宮、新營同濟宮。

藍綠陣營追對廝殺，國民黨中二立委候選人顏寬恒控告對手林靜儀意圖使人不當選，林回嗆「歡迎來告」。賴清德日前指控88槍「幕後黑手」王文宗與李全教關係菲淺，李全教今天公布「民間調查結果」，指賴不敢提88槍案原因是「賴的心腹權貴搶光電利益爆發」。 行政院前院長蘇貞昌今到嘉義縣輔選。記者黃于凡／攝影

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