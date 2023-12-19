甘肅強震 國民黨：夏立言向陸方慰問關心

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建成了網路熱議，網友將其標註「賴皮寮」名稱被Google地圖永久下架後，反而被「炎上」（網路用語，指引發集體負評），吸引網友發揮創意標註其老家違建，甚至擴大到其老家所在地區的市民活動中心、運動公園、小吃店、溪流，也成為網友標註地點，還有民眾特地到場打卡到此一遊。 回顧賴清德擔任行政院長任內推動與「一例一休」有關的勞基法再修正案，不僅勞團稱之為「勞基法修惡」，年輕人還發動到行政院周邊公車站牌、捷運站、路標將行政院改名「功德院」，此後賴清德從「賴神」變成「賴功德」，形象大傷，此次賴清德老家違建問題發展態勢，會不會成為「功德院2.0」？藍綠白各陣營在選戰操盤上，都有不同盤算。...

2023-12-19 13:30