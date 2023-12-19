甘肅強震 國民黨：夏立言向陸方慰問關心
甘肅發生強震釀成重大傷亡，國民黨主席朱立倫今天表示，副主席夏立言已在第一時間代表國民黨向陸方表達慰問與關心之意，也對死難者表達哀悼。
朱立倫透過臉書呼籲大家一起為甘肅祈福，願逝者安息，傷者早日康復，希望當地搶救、復原作業一切順利平安。
國民黨表示，夏立言現於廣東參加台商、台胞活動，聽聞甘肅發生強震，已於第一時間代表國民黨向陸方表達慰問與關心之意，也對死難者表達哀悼。
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