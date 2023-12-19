快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

【即時短評】凱道分水嶺之戰 侯友宜「首戰即終戰」 總統府前秀肌力

聯合報／ 本報記者李承穎
國民黨總統候選人侯友宜周六將號召群眾上凱道。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜周六將號召群眾上凱道。本報資料照片

聯合報民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜以3成1支持率，追平民進黨對手賴清德，侯本周六凱道造勢首戰，乘勝追擊，是2024大選最先站上凱道插旗造勢的總統候選人，時間點硬是比賴清德24日環島造勢台北終點站更提前一天；國民黨要營造「首戰即終戰」氣勢，在距離總統府最近的地方秀肌力，戰略目標是最後關鍵時刻讓藍綠徹底「黃金交叉」。

國民黨主席朱立倫稱內參民調國民黨「侯康配」領先民進黨「賴蕭配」，藍綠已黃金交叉，本報最新民調顯示，侯友宜在追平賴清德，顯示黃金交叉的訊號，其中48％選民希望下架民進黨，賴清德選情拉警報，尤其在民眾黨總統候選人柯文哲維持平盤下，藍綠基本盤對決，星星之火足以燎原。

美麗島電子報今天民調顯示，賴蕭配支持度35%，侯康配31.7%居次，雙方差距僅3.3個百分點，藍綠緊咬，柯盈配支持度18.2%，持續墊底。

聯合報民調也顯示，1成4選民坦言，選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，凸顯侯想要黃金交叉、棄保乾淨，此時此刻需要的就是點把火，燒起選情。

不過，國民黨傳統優勢選區還未衝起氣勢，在本報民調昭然若揭，不僅南台灣落後賴蕭配，連北北基也以29%落後賴蕭配36%，侯大造勢首站選在凱道，在選前倒數時刻訴求「台灣平安、人民侯康」，用雷射光束將「反貪腐」民怨打在總統府，全力穩固雙北本命區選情。

選前之夜凱道路權被民眾黨快手搶走後，藍綠仍未放棄站上凱道，就是因距離總統府最近的造勢，戰略象徵意味濃厚。2020年大選，國民黨總統候選人韓國瑜喊出「百萬庶民」站上凱道，人潮淹沒景福門，一路到中山南路，繼倒扁活動後再現「納斯卡線」，氣勢驚人。

雖然韓最終結果鎩羽而歸，但最後關頭催出投票人潮，讓韓也衝出500多萬票，獲得38％得票率，成為國民黨2024要勝選的地基，侯除了泛藍基本盤，若再納入部分中間選票，將是勝利方程式。凱道一擊，關鍵至極。

國民黨總統候選人侯友宜周六將號召群眾上凱道，在總統府前「秀肌力」。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜周六將號召群眾上凱道，在總統府前「秀肌力」。本報資料照片

國民黨 民調 賴清德

延伸閱讀

賴清德萬里老家違建爭議 柯文哲喊話忍痛拆除

民進黨再攻塭仔圳 侯辦：想掩蓋賴清德南鐵東移暴行

民團質疑侯友宜提重啟特偵組 大開民主倒車

賴清德不拆老家違建第105天 藍：要破不進台南議會紀錄

相關新聞

明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1....

【即時短評】凱道分水嶺之戰 侯友宜「首戰即終戰」 總統府前秀肌力

聯合報民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜以3成1支持率，追平民進黨對手賴清德，侯本周六凱道造勢首戰，乘勝追擊，是2024大...

震傳媒民調／國民黨區域立委支持3成3勝民進黨

震傳媒今公布最新2024立委選舉民調，國民黨在區域立委支持度方面，以33.3%的支持度領先，民進黨為28.0%，民眾黨為...

獨／分水嶺之戰！侯友宜周六凱道造勢 「反貪腐」雷射光束打上總統府

聯合報最新民調顯示，國民黨「侯康配」追平民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜周六將在凱道舉辦萬人大造勢，營造選前黃金...

賴品妤控汙衊她喜動漫及感情 廖先翔：對她私生活沒興趣

民進黨立委賴品妤今天表示，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的父親廖正良，2019年帶團赴中國，向國台辦稱「回到祖國非常感謝...

影／賴清德指88槍擊案李全教難脫干係 李控賴心腹涉弊

台南88槍槍擊案震驚全台，綠營連日強打廣告、民進黨總統候選人賴清德公開指參與的是國民黨人，「幕後黑手」學甲慈濟宮董事長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。