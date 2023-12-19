【即時短評】凱道分水嶺之戰 侯友宜「首戰即終戰」 總統府前秀肌力

聯合報民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜以3成1支持率，追平民進黨對手賴清德，侯本周六凱道造勢首戰，乘勝追擊，是2024大選最先站上凱道插旗造勢的總統候選人，時間點硬是比賴清德24日環島造勢台北終點站更提前一天；國民黨要營造「首戰即終戰」氣勢，在距離總統府最近的地方秀肌力，戰略目標是最後關鍵時刻讓藍綠徹底「黃金交叉」。

國民黨主席朱立倫稱內參民調國民黨「侯康配」領先民進黨「賴蕭配」，藍綠已黃金交叉，本報最新民調顯示，侯友宜在追平賴清德，顯示黃金交叉的訊號，其中48％選民希望下架民進黨，賴清德選情拉警報，尤其在民眾黨總統候選人柯文哲維持平盤下，藍綠基本盤對決，星星之火足以燎原。

美麗島電子報今天民調顯示，賴蕭配支持度35%，侯康配31.7%居次，雙方差距僅3.3個百分點，藍綠緊咬，柯盈配支持度18.2%，持續墊底。

聯合報民調也顯示，1成4選民坦言，選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，凸顯侯想要黃金交叉、棄保乾淨，此時此刻需要的就是點把火，燒起選情。

不過，國民黨傳統優勢選區還未衝起氣勢，在本報民調昭然若揭，不僅南台灣落後賴蕭配，連北北基也以29%落後賴蕭配36%，侯大造勢首站選在凱道，在選前倒數時刻訴求「台灣平安、人民侯康」，用雷射光束將「反貪腐」民怨打在總統府，全力穩固雙北本命區選情。

選前之夜凱道路權被民眾黨快手搶走後，藍綠仍未放棄站上凱道，就是因距離總統府最近的造勢，戰略象徵意味濃厚。2020年大選，國民黨總統候選人韓國瑜喊出「百萬庶民」站上凱道，人潮淹沒景福門，一路到中山南路，繼倒扁活動後再現「納斯卡線」，氣勢驚人。

雖然韓最終結果鎩羽而歸，但最後關頭催出投票人潮，讓韓也衝出500多萬票，獲得38％得票率，成為國民黨2024要勝選的地基，侯除了泛藍基本盤，若再納入部分中間選票，將是勝利方程式。凱道一擊，關鍵至極。 國民黨總統候選人侯友宜周六將號召群眾上凱道，在總統府前「秀肌力」。本報資料照片

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