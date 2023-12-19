影／賴清德指88槍擊案李全教難脫干係 李控賴心腹涉弊

台南88槍槍擊案震驚全台，綠營連日強打廣告、民進黨總統候選人賴清德公開指參與的是國民黨人，「幕後黑手」學甲慈濟宮董事長王文宗與參選立委的前議長李全教關係菲淺。李全教今天公布「民間調查結果」，指賴不敢提88槍案原因是「賴的心腹權貴搶光電利益盤爆發」，綠營反而刻意放大量假消息打烏賊戰。

李全教說，以下他講的內容不對「可以告我」，光電弊案已有業者主管擔任汚點證人，但司法單位卻一直按兵不動，他要求盡速公布調查結果。

李全教說，88槍擊案起因台南地方和中央一黨獨大，龐大光電利益讓各方勢力覬覦，尤其是「賴清德的政治心腹郭再欽」曾是民進黨中執委更是小英之友會財務長，專門鎖定大型能源集團下手「揩油」，索討行為形同「綠能蟑螂」。

他說，郭只要得知有大規模光電場開發案，就會結合地方勢力向業者收取「通關費」，據聞郭已向業者索討上億元佣金，但因「整碗捧」利益分配不均，原要發放給地方勢力的錢沒打點下去，民進黨派系勢力護航特定人士，引發黑道不滿，才發生「紅龜」洪政軍教唆孔祥志向郭、謝88槍。

李全教說，這些光電弊案「都在賴清德台南市長任內發包，全都是新潮流派系，賴清德卻說要掃除光電蟑螂，這要全國社會情何以堪？」而光電弊案其實已有汙點證人，讓案件前因後果已很清楚，還有「紅龜」的筆錄也自述把槍還給民進黨前中執委郭再欽，但是執政黨政府卻遲不將88槍案審理進度公諸於世，只會來抹黑對手獲得政治利益，甚至公開四處散播假新聞把所有責任推給王文宗，進而推給謝龍介、李全教甚至整個國民黨，民進黨電視網路下廣告刻意傳遞錯誤訊息，是意圖使人不當選，執政黨光明正大進行認知作戰，比共產黨還不如。

他說，賴的心腹郭再欽敢如此囂張，全是自恃地方與中央都有人撐腰，2015年把40萬噸爐碴埋在將軍溪畔農地，但因賴清德市長時環保局公開認定未達毒物標準，才逃過一劫未被起訴。之後反過來控告多名里長誹謗他，甚至肆無忌憚繼續掩埋高達68萬公噸爐碴，不法獲利逾21億元，地方居民苦不堪言，2019年檢方重啟調查，去年12月終於起訴。 總統候選人賴清德指88槍擊案李全教難脫干係 ，李控賴心腹涉弊。記者周宗禎／攝影

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