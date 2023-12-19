賴品妤控汙衊她喜動漫及感情 廖先翔：對她私生活沒興趣

民進黨立委賴品妤今天表示，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的父親廖正良，2019年帶團赴中國，向國台辦稱「回到祖國非常感謝」，這是「通敵叛國」行為。廖先翔反擊說，賴父賴勁麟擔任兩岸服務業發展協會理事長也過去交流，這就是所謂的「綠能你不能」。

賴品妤今天上午和民進黨立委洪申翰、林昶佐在立法院開記者會，賴說，廖正良2019年帶團赴中國南通時，配合統戰向國台辦稱「回到祖國非常感謝」，這是非常明確的通敵叛國行為。廖先翔必須說清楚在這次選舉中，有沒有任何中國因素介入，協助他選舉。

賴品妤也說，廖先翔昨天在媒體上汙衊她長期的動漫愛好以及感情狀況，顯示出廖不只貪汙腐敗，思想更是老舊敗壞，甚至嚴重歧視女性。廖先翔的太太也會有自己的愛好、興趣，「廖先翔會這樣詆毀你的太太嗎？」

廖先翔表示，民進黨每次到了選舉沒有「步數」的時候，就開始抹紅對手。現任立委林楚茵曾到對岸交流，賴勁麟擔任兩岸服務業發展協會理事長，也可以過去交流。民進黨做什麼都可以，國民黨做什麼都是賣台，這就是所謂的綠能你不能。

廖先翔說，他對賴品妤的私生活一點興趣都沒有，他只在乎賴在擔任立委的時候，對於國家或者地方有沒有一點貢獻而已。 民進黨立委賴品妤（中）今和同黨立委洪申翰（左）、林昶佐（右）在立法院開記者會，賴質疑國民黨立委候選人廖先翔汙衊她的動漫愛好及感情狀況。圖／賴品妤服務處提供

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