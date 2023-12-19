快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

賴品妤控汙衊她喜動漫及感情 廖先翔：對她私生活沒興趣

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨立委候選人廖先翔說，他對賴品妤的私生活一點興趣都沒有，他只在乎賴擔任立委對國家或地方有沒有貢獻。圖／廖先翔提供
國民黨立委候選人廖先翔說，他對賴品妤的私生活一點興趣都沒有，他只在乎賴擔任立委對國家或地方有沒有貢獻。圖／廖先翔提供

民進黨立委賴品妤今天表示，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的父親廖正良，2019年帶團赴中國，向國台辦稱「回到祖國非常感謝」，這是「通敵叛國」行為。廖先翔反擊說，賴父賴勁麟擔任兩岸服務業發展協會理事長也過去交流，這就是所謂的「綠能你不能」。

賴品妤今天上午和民進黨立委洪申翰、林昶佐在立法院開記者會，賴說，廖正良2019年帶團赴中國南通時，配合統戰向國台辦稱「回到祖國非常感謝」，這是非常明確的通敵叛國行為。廖先翔必須說清楚在這次選舉中，有沒有任何中國因素介入，協助他選舉。

賴品妤也說，廖先翔昨天在媒體上汙衊她長期的動漫愛好以及感情狀況，顯示出廖不只貪汙腐敗，思想更是老舊敗壞，甚至嚴重歧視女性。廖先翔的太太也會有自己的愛好、興趣，「廖先翔會這樣詆毀你的太太嗎？」

廖先翔表示，民進黨每次到了選舉沒有「步數」的時候，就開始抹紅對手。現任立委林楚茵曾到對岸交流，賴勁麟擔任兩岸服務業發展協會理事長，也可以過去交流。民進黨做什麼都可以，國民黨做什麼都是賣台，這就是所謂的綠能你不能。

廖先翔說，他對賴品妤的私生活一點興趣都沒有，他只在乎賴在擔任立委的時候，對於國家或者地方有沒有一點貢獻而已。

民進黨立委賴品妤（中）今和同黨立委洪申翰（左）、林昶佐（右）在立法院開記者會，賴質疑國民黨立委候選人廖先翔汙衊她的動漫愛好及感情狀況。圖／賴品妤服務處提供
民進黨立委賴品妤（中）今和同黨立委洪申翰（左）、林昶佐（右）在立法院開記者會，賴質疑國民黨立委候選人廖先翔汙衊她的動漫愛好及感情狀況。圖／賴品妤服務處提供

廖先翔 賴品妤 民進黨

延伸閱讀

影／被控跑夜店交男朋友、替身跑行程 賴品妤：太過荒謬

賴品妤、廖先翔對壘 「負爸爸」暫翻頁 個人條件比高下

汐止長江街護欄髒污影響安全 清洗增反光導標

賴品妤首支競選廣告難度高 挑戰一鏡到底

相關新聞

明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1....

賴品妤控汙衊她喜動漫及感情 廖先翔：對她私生活沒興趣

民進黨立委賴品妤今天表示，競選對手國民黨立委候選人廖先翔的父親廖正良，2019年帶團赴中國，向國台辦稱「回到祖國非常感謝...

影／賴清德指88槍擊案李全教難脫干係 李控賴心腹涉弊

台南88槍槍擊案震驚全台，綠營連日強打廣告、民進黨總統候選人賴清德公開指參與的是國民黨人，「幕後黑手」學甲慈濟宮董事長王...

賴清德萬里老家違建爭議 柯文哲喊話忍痛拆除

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲今天再度向賴喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，前立法院長蘇嘉全、...

「賴皮寮」打卡點才遭下架 副總統官邸也被加註

民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，還有人揪團北上打卡參觀，此事甚至紅到新加坡媒體，儼然...

震傳媒民調／侯康配29.6%支持度緊咬賴蕭配31.4%

震傳媒今公布最新2024總統大選民調，賴蕭配以31.4%的支持度，領先侯康配的29.6%支持度，賴蕭小幅領先1.8%，柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。