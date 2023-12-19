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賴清德萬里老家違建爭議 柯文哲喊話忍痛拆除

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康因主辦學生不同意讓媒體進場及公開直播，最後放棄成大場座談會，並在臉書貼文指民眾黨也曾因直播問題與主辦單位產生爭執。民眾黨總統候選人柯文哲（圖）今天回應，他表示趙少康要弄清楚自己目前的身分，不要到每個地方都以為那個地方是少康戰情室，就開始亂講一通。記者葉信菉／攝影
國民黨副總統候選人趙少康因主辦學生不同意讓媒體進場及公開直播，最後放棄成大場座談會，並在臉書貼文指民眾黨也曾因直播問題與主辦單位產生爭執。民眾黨總統候選人柯文哲（圖）今天回應，他表示趙少康要弄清楚自己目前的身分，不要到每個地方都以為那個地方是少康戰情室，就開始亂講一通。記者葉信菉／攝影

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲今天再度向賴喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，前立法院長蘇嘉全、前高雄市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，這條一定會被打死。

賴清德萬里老家違建爭議延燒，近期成為熱門打卡景點，主持人鄭弘儀日前在戶外開講時， 認為賴清德唯一能思念父親的地方遭到打壓，講到激動處一度哽咽落淚。

柯文哲今天表示，這跟鄭弘儀有甚麼關係，為什麼落淚，很奇怪，他無法理解；至於賴清德老家有憲兵站崗，他不知道是按照哪一條法令，據他了解副總統有保護，請國安局回答。

柯文哲表示，奉勸賴清德盡快把違建拆除，蘇嘉全、韓國瑜都處理了，只有賴清德不處理，這條一定會被打死，還是忍痛拆了吧。

柯文哲被爆出新竹有一塊農用地，被鋪柏油路變成停車場，引發議論。柯文哲今天解釋，多年前因為父親跟一群醫生去買一塊地，因為父親不是醫生，所以就找他，年輕時父親最大期望就是希望他回新竹當醫生，以為他會回新竹住，但一直沒有實現。

柯文哲說，現在調查只是一個地主當代表去簽約，他一定不會賴皮，該怎麼處理就處理，該補稅就補稅，保證一定不會賴皮。

賴清德 柯文哲 違建

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