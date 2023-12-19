賴清德萬里老家違建爭議 柯文哲喊話忍痛拆除

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲今天再度向賴喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，前立法院長蘇嘉全、前高雄市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，這條一定會被打死。

賴清德萬里老家違建爭議延燒，近期成為熱門打卡景點，主持人鄭弘儀日前在戶外開講時， 認為賴清德唯一能思念父親的地方遭到打壓，講到激動處一度哽咽落淚。

柯文哲今天表示，這跟鄭弘儀有甚麼關係，為什麼落淚，很奇怪，他無法理解；至於賴清德老家有憲兵站崗，他不知道是按照哪一條法令，據他了解副總統有保護，請國安局回答。

柯文哲表示，奉勸賴清德盡快把違建拆除，蘇嘉全、韓國瑜都處理了，只有賴清德不處理，這條一定會被打死，還是忍痛拆了吧。

柯文哲被爆出新竹有一塊農用地，被鋪柏油路變成停車場，引發議論。柯文哲今天解釋，多年前因為父親跟一群醫生去買一塊地，因為父親不是醫生，所以就找他，年輕時父親最大期望就是希望他回新竹當醫生，以為他會回新竹住，但一直沒有實現。

柯文哲說，現在調查只是一個地主當代表去簽約，他一定不會賴皮，該怎麼處理就處理，該補稅就補稅，保證一定不會賴皮。

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