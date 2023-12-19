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震傳媒民調／侯康配29.6%支持度緊咬賴蕭配31.4%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／報系資料照
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／報系資料照

震傳媒今公布最新2024總統大選民調，賴蕭配以31.4%的支持度，領先侯康配的29.6%支持度，賴蕭小幅領先1.8%，柯盈配則以20.5%的支持度暫居落後；在以會去投票的族群當中，賴蕭配支持度為33.3%，侯康配支持度為31.9%，賴蕭僅領先1.4%，柯盈配支持度為20.6%。

本次調查，政黨傾向部分，傾向民進黨者達29.5%，傾向國民黨者為28.0%，傾向民眾黨者為19.8%，傾向時代力量者為2.3%。以藍綠陣營而言，泛綠為36.0%，泛藍為34.3%，中間選民為17.7%，其他為12.0%。

投票意願部分，一定會投票者為60.6%，可能會投票者為25.3%，可能不會投票者為6.8%，一定不會投票者為4.8%，無明確意見者為2.4%。

總統支持度方面，賴蕭配為31.4%，侯康配為29.6%，柯盈配為20.5%，選不出來為18.5%。若再深入調查會去投票者的支持度，賴蕭配為33.3%，侯康配為31.9%，柯盈配為20.6%，選不出來為14.2%。

再從區域交叉分析，北北基部分，侯康配為33.3%，賴蕭配為27.1%，柯盈配為20.6%，無法選出19.0%；桃竹苗部分，侯康配為33.8%，賴蕭配為30.4%，柯盈配為22.8%，無法選出為13.0%；中彰投部分，賴蕭配為31.1%，侯康配為29.6%，柯盈配為22.2%，無法選出為17.1%；雲嘉南部分，賴蕭配為37.5%，侯康配為23.5%，柯盈配為18.6%，無法選出為20.4%；高屏部分，賴蕭配為39.8%，侯康配為23.5%，柯盈配為15.9%，無法選出為20.9%；宜花東離島部分，侯康配為29.8%，賴蕭配為18.3%，柯盈配為25.5%，無法選出為26.4%。

從年齡族群分析來看，賴清德在40至49歲族群領先；侯友宜在50歲以上族群領先；柯文哲在20至39歲族群領先，年齡層愈輕、支持度愈高。從教育程度分析來看，賴清德在國中以下、大學學歷族群領先；侯友宜在高中職、專科、研究所以上學歷族群領先。

以總統看好度來看，賴蕭配看好度為47.1%，侯康配為21.7%，柯盈配為10.9%，選不出來為20.3%。

此外，若發生棄保，柯盈配的當選機會不大，柯盈配支持者有74.3%堅持投給柯盈配，11.2%轉投侯康配，6.4%轉投賴蕭配，8.1%選不出來。且在棄保之下，賴蕭配支持度為32.7%，侯康配為31.9%，柯盈配為15.2%，選不出來為20.2%。

震傳媒委託山水民意研究股分有限公司執行，訪問時間為12月15日至16日，完成樣本1213分（家戶607分、手機606分）。透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依國家通訊傳播委員會（NCC）公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.81 個百分點。依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

柯盈配 侯康配 賴蕭配

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