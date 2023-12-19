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民進黨再攻塭仔圳 侯辦：想掩蓋賴清德南鐵東移暴行

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片

民進黨今舉行記者會，批國民黨總統候選人侯友宜新泰塭仔圳市地重劃案。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，身為民進黨主席的賴清德，發動黨機器大肆抹黑新北市府，卻重重打臉上周才公開表揚新北市府的蔡英文，根本是為了個人選舉再度「背刺」蔡英文；更重要的是，同樣是輔導拆遷案，侯友宜做到讓蔡英文稱讚，賴清德在南鐵東移中卻搞到支持者都痛罵，兩人施政成績如天壤之別，如今民進黨忙著抹黑塭仔圳，就是想掩蓋賴清德在南鐵東移迫害人民的暴行。

吳亮賢指出，蔡英文上周在「112年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」中，公開讚揚所有得獎人及團隊的專業與付出，讓政府落實施政，也讓國家社會不斷進步，並特別點名新北市政府團隊，在推動新泰塭仔圳市地重劃過程中，「積極跟民眾溝通，降低民眾不安，全力達成搬遷任務」，相關發言在總統府官網皆有登載，民進黨不會查資料就算了，對於蔡英文的發言竟視而不見，難道賴清德要參選總統，就忘了蔡英文？

吳亮賢表示，同樣是地方政府輔導拆遷，侯友宜做到讓賴清德的頂頭上司蔡英文都公開表揚，反觀賴清德，南鐵東移拆遷卻搞到天怒人怨，兩者如天壤之別。尤其賴清德當年毫無溝通、漠視人權，造成許多年邁長者被迫搬離居住數十年的家，南鐵東移自救會更痛批，「賴清德非常惡質與卑劣」，故意操作人民對立，「這種人沒有資格當一個市長，故意造謠造假」，連學生當面下跪陳情，賴清德還對著學生怒飆，甚至有支持者痛訴，當年為了賴清德選舉奔波，「結果選來拆我的房子！」

吳亮賢表示，賴清德如今發動黨機器瘋狂抹黑新北市政府推動塭仔圳，恐怕是為了掩飾南鐵東移案賴清德的黑歷史，當年賴清德踐踏地方民眾的託付、無視弱勢民眾的痛苦，以行政大權迫害基層人民的惡行，全部歷歷可證，但賴清德至今沒有任何歉意，請賴清德在為了個人選舉，進行抹黑操作之餘，先還所有因南鐵東移而受害的民眾，一個遲來的道歉。

賴清德 蔡英文

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