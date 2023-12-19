柯粉北平東路權遭駁回 網稱藍綠一家親..蔣萬安回應了

大選倒數25天，明年1月13日投票，民進黨中央黨部前的北平東路路權，日前被民眾黨支持者搶得路權申請資格，不過媒體人黃揚明今天透露，民眾黨的申請已經被台北市政府駁回。台北市長蔣萬安今天中午赴議會委員會致送水果給辛苦審查預算的議員時受訪表示，路權都是由警察局、新工處核審，都是依照專業評估，依法依規定進行審查。

媒體人黃揚明今天在臉書貼文表示，投票當天的賴清德競總前北平東路路權，原本被民眾黨支持者搶下，台北市政府已駁回該路權的申請。並貼出新北市新工處駁回該申請案的案件狀態截圖。

結果黃揚明駁回路權的臉書貼文一出，引發許多網友留言，有網友留言稱「藍綠果然一家親……」、「垃圾不分藍綠 溫馨」，也有網友說「終究有砸場子、踢館意圖的挑釁行為，還是無法核准。」

對於民眾黨支持者申請投票當天北平東路路權遭駁回，蔣萬安今天中午受訪表示，都是依照專業評估，依法依規定進行審查。中正一分局則表示，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

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