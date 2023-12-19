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托嬰中心影像上傳監管雲？藍委批恐造成資安危機

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左起）林思銘、林為洲、吳怡玎舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影
國民黨立委王鴻薇（左起）林思銘、林為洲、吳怡玎舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影

國民黨立委王鴻薇、林思銘、林為洲、吳怡玎、新北市家長聯合會榮譽理事長羅英弘與家長們上午舉行記者會，林為洲指出，按現行法規，所有育嬰中心不論民營、公營都要裝監視器，且要儲存檔案超過30天，但衛福部社家署擬於明年度，另外編列兩億六千萬元預算，要求業者將所有資料上傳到「監管雲」，林為洲批此舉恐造成資安危機。

新北市家長聯合會榮譽理事長羅英弘（左二起）、國民黨立委王鴻薇林思銘、林為洲、吳怡玎與家長們舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影
新北市家長聯合會榮譽理事長羅英弘（左二起）、國民黨立委王鴻薇林思銘、林為洲、吳怡玎與家長們舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影
國民黨立委林為洲（右）與林思銘（左）舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影
國民黨立委林為洲（右）與林思銘（左）舉行「支持監視器反對監管雲」記者會，反對托嬰中心監視器影像上傳到監管雲。記者曾原信／攝影

林為洲 監視器

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