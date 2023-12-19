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蘇貞昌批藍營「講肖話」 中國3千萬失業者若來台 台灣恐沉下去

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影

民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷今早民雄大士爺廟前市場徒步掃街，行政院前院長蘇貞昌陪同站台時表示，藍營「講肖話」要開放中國陸生及人民大量來台工作，中國失業者有3千萬人，若來台，台灣恐沉下去，不用到3千萬人來，來個100萬人，在街上走動，台灣人就壞了。

蘇貞昌說，民雄鄉最重要的建設就是鐵路高架化，蔡英文總統上任交代建設大南方，他時任行政院長時，立委陳明文積極爭取嘉市鐵路高架延伸民雄段，他立即核定，要跟民雄鄉親大恭喜，大後天12月22日蔡總統將出席民雄鐵路高架化動工，解決民雄長期交通壅塞困境，對未來都市發展百年久遠。

蘇貞昌這回首次徒步市場掃街助選，就是南下民雄力挺陳冠廷，蘇抵民雄先後參拜大士爺廟及慶誠宮，並在廟口開講，嘉縣長翁章梁、大士爺廟董事長周漳炎、縣議員林淑完及民雄農會總幹事陳加茂等地方人士陪同助選，徒步市場掃街拜票。

翁章梁表示，民雄鐵路高架化及民雄航太園區都是在蘇行政院長任內核定，蘇一直在栽培年輕人，看得到民進黨年輕世代一直上來 ，承擔台灣更大的責任，所以稱蘇為「護國院長」，4年來如沒有蘇的操盤，台灣不會這麼平穩。

陳冠廷表示，今天站在蘇旁邊，就是要見證嘉義的新世代，新世代的起飛，民雄會越來越好，蘇過去3年核定嘉義科學園區、民雄航太園區及中埔產業園區等發展，改變整個嘉義縣的格局。

陳冠廷說，蘇不是每個人都背書，是真心相信他能讓民雄更好，未來民雄會是產業、人文、文化的聚集地，未來不是嘉縣會更好，雲嘉嘉都會更好。

行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，抵場先參拜大士爺廟及慶誠宮。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，抵場先參拜大士爺廟及慶誠宮。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街，豬販贈好彩頭。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街，豬販贈好彩頭。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影
行政院前院長蘇貞昌今早助選嘉縣山區立委候選人陳冠廷，陪同在民雄大士爺廟前市場徒步掃街。記者呂慧瑜／攝影

陳冠廷 嘉義 鐵路高架化

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