藍控與建商獨董關係緊密 賴清德辦：選舉栽贓

興富發建案吊臂今年5月砸落台中捷運車廂，釀1死15傷慘劇。國民黨今舉行記者會指出，民進黨台中市議員把矛頭對向台中市政府及中捷、要求道歉，卻不批評建商；而興富發獨董陳大鈞如今擔任民進黨立委候選人江肇國競選總幹事、更與民進黨總統候選人賴清德私交甚篤，令人質疑民進黨選前接受利益，選後為誰發聲？

賴清德競選總部發言人戴瑋姍表示，賴清德與陳大鈞是民國84年國民大會代表的同事，國民黨故意混淆獨立董事的意思，根本是為了選舉栽贓。更何況，國民黨內有這麼多建商，侯友宜才更應該清楚說明，國民黨和建商的關係到底為何？例如立委林德福與勝治建設關係深厚，其妻子和兄長，都曾擔任過該建設公司董事。

國民黨台中立委候選人林家興、副發言人呂謦煒今舉行記者會指出，根據興富發董事及獨立董事名單，陳大鈞被列在獨董欄位。他不但是江肇國的競選總幹事，過去擔任台中市副市長及民進黨台中市黨部主委。

林家興說，獨董看似與企業沒有太大關聯，但台灣企業制度與國外不同，台灣獨董仍需要股東支持和公司內部管理層的高度認可，擔任建商獨董，仍和建商有很大的關係。在房價狂漲的年代，為何選擇這樣高度政商兩棲、甚至傷害台中市發展的企業獨董擔任執政黨競選總幹事？

2024競選發言人凌濤表示，在重大工安事故上，這些黨政要員、新潮流完全噤聲，就是因建商獨董與民進黨有緊密關係，反而全部甩鍋給台中市政府。賴清德今年4月更被直擊私下拜訪陳大鈞，「護航自己人，綠能你不能」就是賴清德與民進黨的招牌。

戴瑋姍表示，從選舉這段時間以來，國民黨抹黑不曾停過，包括將正常聚會說成密會、明明侯友宜手牽黑金與貪汙犯，卻反過來誣指民進黨等，現在又說民進黨反居住正義，結果自家立委根本才是把立委當副業，把建商當正職。

戴瑋姍表示，立委羅明才的哥哥，則是擔任巨錡都更顧問公司負責人；立委江啟臣的岳父劉盛良，更是立法院地王、新店大建商，過去曾連續捐贈政治獻金給國民黨，並借3000萬元給國民黨，另外還有立委萬美玲、謝衣鳳、陳玉珍、洪孟楷等人，也都具有建商背景或有所牽連。

戴瑋姍說，樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵，看來國民黨已經鐵了心要將這種抹黑式的烏賊戰法貫徹到底。

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