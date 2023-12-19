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影／歐陽儀雄為「太座」助選黨紀開鍘？ 朱立倫這樣說

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨主席朱立倫今天到金門輔選，針對坊間熱議的國民黨籍副議長歐陽儀雄公然幫太太也是民眾黨金門立委候選人尚文凱助選，黨紀是否會開鍘？朱立倫指出，所有的黨紀規範，對家人部分有比較寬容的作法。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天到金門輔選，針對坊間熱議的國民黨籍副議長歐陽儀雄公然幫太太也是民眾黨金門立委候選人尚文凱助選，黨紀是否會開鍘？朱立倫指出，所有的黨紀規範，對家人部分有比較寬容的作法。記者蔡家蓁／攝影

國民黨主席朱立倫今天一早到金門，為尋求「3連霸」的立委陳玉珍輔選造勢，針對坊間熱議的國民黨籍副議長歐陽儀雄公然幫太太也是民眾黨金門立委候選人尚文凱助選，「另類藍白合」，引起不少資深黨員的反彈，外界關切黨紀是否會開鍘？朱立倫指出，所有的黨紀規範，對家人部分有比較寬容的作法，呼籲所有黨員、支持者支持陳玉珍，讓陳玉珍高票連任。

此次金門立委選戰出現「兩個女人」的戰爭，歐陽儀雄公然幫太太也是民眾黨金門立委候選人尚文凱助選，甚至身著他的助選外套，到各場合積極拜票，全然不顧同黨同志的團結，引起不少黨員的反彈，朱立倫指出，所有的黨紀規範，對家人部分有比較寬容的作法，一番說詞，讓人感覺明顯為歐陽「緩頰」。

針對熱門的金廈大橋議題，朱立倫表示，只要在時機成熟的時候，兩岸能夠透過對話交流，能夠讓兩岸和平，未來所有的交通建設也好，所有的往來，都不能排除，都會積極努力，他強調，國民黨才是唯一能促成兩岸和平的政黨。

距離總統大選不到一個月，根據本報最新總統選情調查發現，侯康配支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持率維持二成一，對此，朱立倫也說，最近的民調看得出來，侯康配跟賴蕭配民調是完全平手，「我們都很謹慎小心」，像今天他在金門、侯友宜在台南、趙少康在桃園，都在每個地方積極拉票，因為每票都很重要，在最後20幾天，要靠所有民眾團結在一起，最後才能政黨輪替，台灣才會更好。

國民黨主席朱立倫今天一早到金門，為尋求「3連霸」的立委陳玉珍輔選造勢，所到之處，支持者爭相合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天一早到金門，為尋求「3連霸」的立委陳玉珍輔選造勢，所到之處，支持者爭相合影。記者蔡家蓁／攝影

朱立倫 金門 陳玉珍

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