黃珊珊：三黨不過半態勢穩 民眾黨不分區可望取得11席

民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊指，根據民眾黨公布的最新民調結果，目前在政黨票支持度方面，民進黨為24.8%、國民黨為27.9%、民眾黨為24.6%，據此試算，民眾黨將有望取得11席不分區立法委員。

黃珊珊昨晚在臉書貼文指，不分區立委政黨票支持度，民進黨為24.8%、國民黨為27.9%、民眾黨為24.6%，繼12月9日公布內參民調後，仍維持三強鼎立的局勢。依據最新民調結果試算不分區立委席次，民眾黨將有望取得11席，同時民進黨為11席、國民黨為12席。

黃珊珊進一步分析，不同年齡層民眾對於三黨的支持度，民眾黨在20-49歲以下群眾獲得高度支持，其中在20-29歲的族群中有52.4%支持民眾黨，民進黨為12.6%、國民黨為18.0%；30-39歲的族群中則有44.5%支持民眾黨，民進黨為11.3%、國民黨為16.6%；40-49歲的族群中30.6%支持民眾黨，民進黨為22.8%、國民黨為25.4%。

黃珊珊並指出，擁有大學以上學歷的群眾中，民眾黨獲得41.7%的高持度，勝過民進黨15.6%與國民黨22.3%之支持度加總。民眾黨現已在50歲以下及擁有大學以上學歷的群眾中取得高度支持，上周末接連在台南、桃園成功舉辦兩場大型造勢，過去被定義為線上空軍的年輕人與高知識分子已經成功被民眾黨轉化為線下陸戰隊，空陸齊發，將成為未來民眾黨最強戰力。

本次民調訪問期間是2023年12月16-17日兩天；訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（Dual-frame random sampling），市話占70%，以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機占30%，以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼；有效樣本1225份，市話861份，手機364份；抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.80個百分點之內；並依內政部最新人口統計資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權（Raking）以符合母體結構。

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