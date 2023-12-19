選情緊繃 嘉義市藍綠白陣營搶進文化路夜市拚人氣比造勢

嘉義市民主聖地，傳統中央噴水圓環有選前之夜嘉年華，選舉前，各陣營會到文化路觀光夜市掃街拜票，這次總統立委大選，選情緊繃，立委選舉明天抽籤，藍綠白陣營最近提前搶進文化路夜市掃街拜票，比造勢拚人氣。

民進黨青年部「國務青應援團」日前移師嘉義市，數十名年輕世代齊文化路街頭宣講，表達選舉理念，請鄉親支持愛台灣、愛家鄉賴清德，及立委候選人王美惠，陪同王美惠文化路掃街拜票。

王美惠沿途介紹並品嚐嘉義必吃美食，握機會與國務青討論青年政策，及如何減輕年輕世代生活負擔，行程中吸引不少熱情民眾要求合影，希望王美惠繼續連任，為嘉打拚。

民眾黨不分區立委張啟楷，15日回故鄉到文化路夜市掃街，在大批支持者陪同下，齊聚呼喊「義無反顧拚一次！」許多支持者說總統投柯文哲、政黨票投民眾黨，支持嘉義人、自己人。

民眾黨遭受藍綠夾殺，張啟楷說，柯文哲仍大有可為。除了持續強化空戰優勢開設KPTV，每天觀看人數可觀，陸戰結合各年齡層支持者，持續的掃街拜票及宣講柯文哲理念與政見。突破同溫層，來爭取廣大市民支持。

市長黃敏惠16日晚間陪立委候選人張秀華，文化路夜市掃街拜票，冷氣團來襲，熱情民眾貼心送上圍巾讓2人取暖，更有攤商送上「鐵定成功」雕刻藝品，預祝高票當選，張秀華感動不已，強調不會辜負市民期待。

嘉義國際管樂節開幕典禮，來自海內外53隊隊伍，一路從中山路踩街至體育場，身兼侯友宜張秀華聯合競選總部的黃敏惠與張秀華，晚間參與完變換隊形表演晚會後，抵達文化公園諸羅印象牆與輔選團隊會合，隨即在發言人鄭光宏、黨籍議員傅大偉、陳家平等人陪同下，徒步進入文化路夜市掃街拜票。

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