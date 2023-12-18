我勇腳…蔣萬安也秀露腿照 侯友宜留言：怎你帥這麼多?

台中市長盧秀燕發起「勇腳挑戰」接力，呼喚「勇腳」站出來挺侯康。被盧秀燕點名的台北市長蔣萬安今天也在臉書秀出露腿照，並且貼文說，身為資深運動人，在大冬天換上短褲秀出勇腳不是問題。

蔣也號召更多「勇腳欸」一起加入串連挑戰，2024總統大選票投3號挺侯康，一起為台灣迎來新轉機。蔣今天也在臉書接力點名桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華一同響應「勇腳挑戰、我勇腳、挺侯康」。

不過，蔣萬安露腿照貼出之後，也吸引國民黨總統候選人侯友宜來臉書底下留言說「為什麼都是穿短褲，你的帥這麼多？ 感謝蔣萬安市長力挺，讓我們一起『勇腳』站出來，顧好台灣，讓人民好康！」發起活動的盧秀燕也來留言，直呼蔣萬安的勇腳挑戰「勇腳站出來，太帥了吧！」

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