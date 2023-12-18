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陸認台貿易壁壘！藍委批政府無作為 經濟部：沒有國家在談判前自掀底牌

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸商務部日前宣布涉及2509項商品的台灣對大陸貿易限制，確定構成貿易壁壘。國民黨立院黨團上午舉行「面對陸方貿易壁壘調查結果，政府因應對策在哪？」記者會， 由國民黨團首席副書記長李德維（中）主持、副書記長吳怡玎（左）、立委林為洲（右）出席。記者林伯東／攝影
大陸商務部日前宣布涉及2509項商品的台灣對大陸貿易限制，確定構成貿易壁壘。國民黨立院黨團上午舉行「面對陸方貿易壁壘調查結果，政府因應對策在哪？」記者會， 由國民黨團首席副書記長李德維（中）主持、副書記長吳怡玎（左）、立委林為洲（右）出席。記者林伯東／攝影

大陸日前宣布，認定台灣構成貿易壁壘，國民黨立委更質疑，政府面對陸方貿易壁壘調查沒有因應作法，經濟部指出，在大陸以單方面的模糊方式宣布貿易壁壘情況下，我方除了持續表達願與中國在WTO架構下對話外，也持續做好各項政策工具盤點及準備，但強調世界上沒有國家會在經貿談判前自掀底牌，把各項準備公告周知。

對於外界有疑問認為ECFA與WTO不同機制一事，經濟部則說明，兩岸ECFA也是本著WTO原則所訂的合作機制，並且也有通知WTO，並沒有不同機制的問題，台灣WTO代表團也有在2011年5月6日致函WTO秘書處，就ECFA向WTO進行早期通知，說明ECFA已於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。

經濟部表示，我方向來主張兩岸經貿維持現狀對雙方都有利，但全球目前都高度關注經濟脅迫議題，以剛結束的台美EPPD對話為例，台灣也跟國際友盟國家，共同就經濟脅迫議題等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，為移轉與降低風險做好準備。

經濟部再次強調，為因應對岸非經濟性的政治風險，已與自行車、工具機及機械、手工具、螺絲扣件、鑄造業、紡織、塑膠及橡膠等產業密切溝通座談，提供各項問題協助，並備妥相關政策工具，以確保相關業者權益。兩岸均為WTO的成員，雙方貿易爭議問題應在WTO架構下協商，不應單方面自行認定貿易爭端。

WTO ECFA 國民黨

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