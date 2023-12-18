北韓連兩日發射飛彈 外交部籲：國際合作制止魯莽行徑
北韓今天上午台灣時間約7時左右，在平壤一帶向東部海域發射一枚彈道飛彈，這是繼12月17日晚間向朝鮮半島東部海域發射一枚短程彈道飛彈後，再度發射飛彈，引發國際關注譴責。外交部表示嚴重關切及嚴厲譴責立場，再次希望國際社會成員積極合作，共同制止北韓不斷升高區域緊張情勢的魯莽行徑。
針對北韓17日晚間向東部海域發射一枚短程彈道飛彈，間隔不到12小時，再發射一枚疑似洲際彈道飛彈，外交部表示，北韓不顧國際社會關切及警告，接連採取發射軍事偵察衛星、撕毀與韓國九一九軍事協議、發射洲際彈道導彈等挑釁動作，已使韓半島軍事緊張局勢進一步升高，
外交部說，我國重申嚴重關切及嚴厲譴責立場，希望國際社會成員應積極合作，共同制止北韓不斷升高區域緊張情勢的魯莽行徑。
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