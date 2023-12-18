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蕭美琴談外交突圍 她：擴大實力、借力使力台灣較不會被欺負

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴今到基隆市北都飯店，參加「基隆市信賴台灣市場後援會」成立大會，。記者邱瑞杰／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴今到基隆市北都飯店，參加「基隆市信賴台灣市場後援會」成立大會，。記者邱瑞杰／攝影

民進黨副總統候選人蕭美琴剛卸任駐美代表職務，今天她在基隆表示，做外交和從事國際事務跟在社會打滾一樣，有實力的人、與人為善交朋友的人比較不會被欺負。所以擴大我們的實力，甚至借力使力交朋友來挺台灣，就是讓台灣可以繼續安定、和平、穩定的最大力量。

蕭美琴今天到基隆參加「基隆市信賴台灣市場後援會」成立大會，後援會成員來自成功、仁愛 、樂、七堵、信義、南榮、祥豐、調和及青果市場。蕭美琴展現親和力，希望凝聚市場攤商支持者拚勝選。

蕭美琴說，台灣未來要面向世界，台灣的實力要越做越大。不用做外交或國際事務的人也了解，就像在社會奔走一樣，有兩種人比較不會被欺負，第一是要有實力，第二是與人為善交朋友。我們不巧有個鄰居經常生氣，而且不只對我們生氣，鄰近菲律賓等東協國家去日本開高峰會，大家都說鄰居脾氣這麼壞，要大家一起想辦法來面對。

蕭美琴認為，國際上要交朋友，自己也要建構實力，更多國家願意幫台灣，我們才有實力，才可以很有尊嚴的頂天立地，繼續來拚安居樂業。「美琴的角色」就是幫大家一起做台灣的門面，幫台灣交多朋友。

蕭美琴表示，這幾年蔡英文總統的路線已經得到國際肯定，這不是只有我們在「臭屁」，國際媒體或其他國家國會議員、政府，現在都在關心台灣。光看美國拜登總統跟別的國家開會，聯合聲明都會關心台灣海峽的和平與安全，代表越來越多國家支持我們，願意跟台灣站在一起，這就是世界上架台灣的重點。

蕭美琴說，未來要擴大我們的實力，甚至借力使力交朋友來挺台灣，就是要讓台灣可以繼續安定、和平、穩定最大的力量。過去蔡英文總統用心拚台灣經濟，照顧百姓，這條路線誰可以繼續做？當然是賴清德。這次選戰大家繼續支持賴清德也是算「買一送一」，投賴清德送蕭美琴。

民進黨副總統候選人蕭美琴（前右）今到基隆參加「基隆市信賴台灣市場後援會」成立大會，並與基隆市議長童子瑋（前左）等支持者自拍。記者邱瑞杰／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴（前右）今到基隆參加「基隆市信賴台灣市場後援會」成立大會，並與基隆市議長童子瑋（前左）等支持者自拍。記者邱瑞杰／攝影

蕭美琴 蔡英文 基隆

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