中啟動貿易壁壘調查 藍盼政府積極因應

「我國對中國貿易大量出超，政府需儘速因應中國提出的貿易壁壘調查！」國民黨立委林為洲指出，我國對外貿易有盈餘，都是因為對大陸地區的大量出口而產生，如今中國啟動貿易壁壘調查，政府應儘速與對岸展開對話，尋求解決之道。對此，經濟部回應說，盼中國用WTO機制與我國解決貿易爭端。

綠未提因應措施

林為洲指出，中國提出的貿易壁壘清單主要聚焦在紡織、機械與石化等2455項產品，佔我國總出口產品3成，因此若遭認定貿易壁壘後果很嚴重。他列舉說，我國對大陸地區（中國與香港）貿易額佔比35.4%、新南向國家20%，而美國僅有17%，盼蔡政府不要粉飾太平，輕忽此次陸方的行為。

「扣掉對大陸地區貿易，我國其實是入超！」林為洲說，今年我國1到10月總出超694億美元，但對大陸地區的出超就有728億美元，扣下來我國其實入超34億美元。他批評蔡政府長年說要分散貿易風險，但對中貿易額不只愈來愈高，也沒有多出口商品到其他國家。

國民黨立委吳怡玎則說，馬政府交接給蔡總統時，我國禁止2207項中國商品進口，但至今已增加到2513項，而兩岸簽訂ECFA就是要逐步降低關稅與非關稅貿易障礙，但蔡政府不只不對話，還增強對中國的貿易障礙。同黨立委李德維說，從蔡總統、副總統賴清德與行政院長陳建仁，都未看到解決此事的具體回覆，盼政府要多為國家與民眾設想。

盼循WTO機制

對此，經濟部回應說，兩岸既同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。經濟部也呼籲在野黨共同表達同一看法，在國內民意團結下，請中國到世貿機制處理貿易爭端的訴求會更有力道。

親民黨發言人胡文琦曾指出，兩岸經貿爭議原本ECFA有「兩岸經濟合作委員會」的機制可以化解，但民進黨政府上台後卻終止此互動機制，導致累積的問題無法處理。他們主張，應啟動ECFA的爭議處理機制，以雙邊磋商模式，在金廈兩地進行常態性對話，才能解決問題。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦