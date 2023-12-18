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槍砲彈藥刀械管制條例通過 林右昌：防不法槍支流竄

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
內政部長林右昌說，這次修法主要為防處不法改造槍枝流竄等現象，將非法持模擬槍罪加重為刑責，並嚴懲幫派及組織犯罪者公然開槍可判刑7年以上，另針對故意開槍後自首可不減刑，以遏止當今社會亂象，維護社會治安。圖／聯合報系資料照
內政部長林右昌說，這次修法主要為防處不法改造槍枝流竄等現象，將非法持模擬槍罪加重為刑責，並嚴懲幫派及組織犯罪者公然開槍可判刑7年以上，另針對故意開槍後自首可不減刑，以遏止當今社會亂象，維護社會治安。圖／聯合報系資料照

立法院院會今天三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，內政部長林右昌說，這次修法主要為防處不法改造槍枝流竄等現象，將非法持模擬槍罪加重刑責，嚴懲幫派及組織犯罪者公然開槍可判刑7年以上，針對故意開槍後自首可不減刑，遏止當今社會亂象，維護社會治安。

林右昌指出，近來陸續查獲新型態改造槍砲，造成多起社會矚目傷亡案件，統計今年查緝的非法槍彈九成為非制式槍枝。這次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，增訂子彈主要組成零件刑罰，將模擬槍提升為刑罰規範，其主要組成零件列行政罰；增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，以強化槍枝零件源頭管制，降低不法外流。

林右昌說，修法增訂授權中央主管機關訂定槍砲彈藥主要組成零件材質規範，及殺傷力認定基準，以利非法槍枝查緝。

林右昌表示，為遏止公共場所開槍傷人，造成大眾恐慌，這次增訂公共場所開槍處罰，對受組織指示開槍者，加重處罰；對於犯罪行為人故意開槍後，攜械自首，從原本減刑修正為得減刑，以防處僥倖尋求減刑情事。

林右昌指出，內政部警政署將邀集各相關機關、專家及學者研商，儘速修訂槍砲彈藥主要組成零件種類及材質、子彈主要組成零件、模擬槍主要組成零件等公告及其他相關規範，以落實槍砲彈藥零件溯源管理。

林右昌 槍砲彈藥

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