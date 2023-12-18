槍砲彈藥刀械管制條例通過 林右昌：防不法槍支流竄

2024年總統副總統大選的「看點」有哪些？民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康在選舉期間的活躍表現，以及對各自的總統候選人賴清德、侯友宜選情的加分，絕對是其中一個。蕭美琴、趙少康堪稱1996年總統直選舉以來「最強副手」對戰組合，也被認定勝選後必有其「角色」，但副總統的憲法任務為「總統缺位、因故不能視事時，由副總統繼位」的「備位元首」，如何「講話大聲」又能謹守分際，有必要加以釐清。...

2023-12-18 14:31