團隊主任疑收購郭台銘連署書 羅廷瑋駁斥：與我無關

民進黨立院黨團今舉行「國民黨買連署，錄音檔大公開」記者會，立委候選人江肇國指控，國民黨立委候選人羅廷瑋團隊主任石國勳，涉嫌以金錢收購郭台銘正副總統候選人連署書，並持對話截圖、錄音檔為證，表示羅不可能不知道，要求出面講清楚，呼籲檢方調查。羅廷瑋表示，此事都與他無關，江肇國烏龍爆料可能會有沈重的法律責任，請江好自為之。

民進黨立院黨團今舉行「國民黨買連署，錄音檔大公開」記者會，立委劉世芳、洪申翰及江肇國今指控藍營立委候選人，涉嫌以金錢賄選郭台銘政府總統連署書。江肇國指出，今年10月，羅廷瑋前主任再利用里民打疫苗時，進行郭台銘連署說明會，更接獲羅團隊內部幹部爆料，指石國勳從事賄絡連署。

江肇國公布錄音檔，石國勳明確指出「我們也不能講說是按件計算，其實就是給你3萬塊，然後請你、委託你去連署，有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。

另有Line對話截圖，江肇國指出，羅廷瑋團隊幹部在9月時，於群組內出示郭台銘連署專用章，表明已取得郭辦授權，10月初更要求13名人士，在4個不同時段到不同特定地點，繳交姓名、生日、身分證字號、地址、帳戶號碼等資料，以利發放報酬。

江肇國更說，羅團隊還要求，每天回報件數，表示「會來記錄每個人的成績」，而回繳資料的地址，更是羅廷瑋之前服務處的隔壁。

江肇國痛批，羅廷瑋與其幹部實質協助連署，為何還栽贓民進黨自導自演？羅廷瑋跟團隊協助連署，且石國勳是羅重要主任，地方更傳言是「小羅接班人」，是最核心的幹部，連署一事羅廷瑋不可能不知道，質問羅廷瑋，還有辦法選下去嗎？

羅廷瑋說，江肇國的指控事實上都與他無關，選舉是一時的，等他進入立法院，仍需江肇國與他合作，中央、地方聯手建設台中，他不會惡意指控，也請江肇國好自為之。

羅廷瑋表示，相關事件已經進入司法程序，江肇國自己是候選人，要好好看看自己的對外發言，烏龍爆料可能會有沈重的法律責任。

「是不是又是國民黨老套路，不賄選就不會選？」立委劉世芳說，民黨前中常委范成連、國民黨新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基、國民黨屏東潮州鎮長周品全，都涉嫌約定以金錢收購總統、副總統候選人連署書，企圖讓獨立參選總統的郭台銘順利完成連署，其中范、王遭起訴，周則遭收押。 民進黨立委候選人江肇國出示羅廷瑋幹部群組對話截圖，證明羅團隊協助郭台銘正副總統連署。圖／江肇國提供 民進黨立委候選人江肇國出示羅廷瑋幹部群組對話截圖，證明羅團隊協助郭台銘正副總統連署。圖／江肇國提供 民進黨立委候選人江肇國出示羅廷瑋幹部群組對話截圖，證明羅團隊協助郭台銘正副總統連署。圖／江肇國提供 民進黨立委候選人江肇國出示羅廷瑋幹部群組對話截圖，證明羅團隊協助郭台銘正副總統連署。圖／江肇國提供 民進黨立委候選人江肇國出示羅廷瑋幹部群組對話截圖，證明羅團隊協助郭台銘正副總統連署。圖／江肇國提供

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