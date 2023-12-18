趙少康演講喊卡 成大學代會聲明：可惜！多次表明比照先前辦理

國民黨副總統候選人趙少康爭取青年選票，明天原要到台南成功大學座談，今趙在桃園受訪表示，校方不准媒體入場也不准直播，「意義少很多」直言可惜。今主辦座談的成大學代會在臉書發出聲明，表示與競選團隊接洽時，已多次表明將比照先前規格辦理，不過趙競選團隊就媒體協力與直播事宜無法達成共識，最終取消本場活動，對此深感遺憾。

成大學生代表會、學生會、系學會聯合會及政治電機法律系學會與南一中學生聯合自治會學生議會、南科實中學生會聯合主辦「青聽南成-2024總統候選人講座」。10月底起邀請各黨派總統候選人到校演講，10月27日邀請柯文哲、11月7日更邀請賴清德到場演講並接受學生問答，不過為讓學生充分表達意見、暢所欲言，故沒開放媒體入場採訪及現場直播，改由一周內將相關紀錄傳上。

趙少康上午桃園受訪表示，來期望很高，但校方要求媒體不能進場，他們也不能直播，變成閉門演講意義少很多只好先取消，深感可惜。

校方表示，此活動由學生發起，相關場地安排也都給予支持、協助，尊重主辦單位與競選團隊安排。成大學代會中午發出5點聲明，先表達「青聽南成」期待能有不同立場的候選人到訪與學生互動，更曾多次力邀侯友宜參與本論壇，但皆被拒絕。12月初收到國民黨青年團邀約，希望能安排副總統候選人趙少康參與論壇後，就開始相關接洽與籌備工作。

學代會表示，論壇系列活動都獲校方支持與協助，相關流程細節安排都由「青聽南成」團隊與各候選人團隊討論與完成，接洽時就多次表明，將比照先前規格辦理，不過趙競選團隊就媒體協力與直播事宜無法達成共識，最終取消本場活動，對此深感遺憾。大選在即，我們期盼大眾討論焦點可以回歸各候選人提出之青年政策，一起打造世代共好的未來。

據了解，19日趙少康座談會，昨晚7點開放報名，限額330名參加，已有167名大學生、20名高中生報名。得知取消講座的學生們紛紛表示錯愕，更有學生在臉書留言表示「我的理解，不給直播沒辦法宣傳，所以取消」。 國民黨副總統候選人趙少康原訂明晚到成大演講，今傳出取消行程。圖／擷取「青聽南成-2024總統候選人論壇 」臉書

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