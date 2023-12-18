賴清德稱民進黨清流 侯友宜：民進黨哪有清流？只有新潮流

國民黨總統候選人侯友宜今天說，民進黨哪有清流？只有新潮流。

侯友宜中午出席白玉秋竹法王榮任藏傳佛教寧瑪派掌教領袖榮任典禮暨齋僧大會，侯友宜說，當人民問弊案貪贓事件這麼多時，民進黨總統候選人賴清德卻反問人民是哪一件，賴清德根本就躲在總統府裡面，不聞不問，讓弊案不斷發生，換他當總統會一件一件抓出來，查清楚，還給人民問題的真相。

國民黨副總統候選人趙少康表示，若是當選將會成立特別調查小組，調查潛艦國造案，也調查潛艦國造小組召集人黃曙光。侯友宜說，任何官商勾結，人民想要了解的弊案，他當選之後，會成立新的特偵組，不管你是誰，是哪一黨派，一律偵辦到底，查清楚，還給人民一個事實真相。

商品推薦