【重磅快評】命憲兵看守「親戚」違建 賴清德好廉能

新北市最近旅遊很熱，瑞芳象鼻岩不幸斷裂，但萬里多了「賴皮寮」。賴皮寮是副總統賴清德「親戚」的房產，被當地尊稱「副總統故居」。從工寮搖身全國最尊貴的違建，傳奇歷程足堪全國各級學校作為教材，尤其值得法律系學生研究如何穿梭於法條之間無中生有。不過，賴皮寮有憲兵駐守，雖無昔日兩蔣陵寢規模，訪客最好保持禮敬肅穆，以免被維安驅趕。

憲兵看違建堪稱「綠能你不能」的新典範，爭議升溫。賴競總稱，包括所有總統、副總統參選人在內，維安事務安排依照特種勤務等相關規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。但民進黨不是說「房子是賴清德親戚的」？難道維安範疇包括參選人海內外三代九族嗎？

賴清德違建被爆就裝可憐，佯扮受害人騙取同情選票。全台工寮、違建無數，那幢有憲兵看守？這種特權身世，賴神哭瞎也沒人相信他受害，更何況財產申報從來沒有這筆房產！民進黨中央權威「證實」，房子為賴清德親戚所有；既是「親戚」，憲警根據什麼法令去站崗設哨維安？更何況，那個「親戚」是他長住美國的兒子。

賴清德擔任立委，老家改建於法無據，至今沒有使用許可。違建的好處就是自行圈地偷偷蓋，六法不及，什麼稅費都免繳。後來，他榮升台南市長、行政院長，拆人家舊厝不手軟，自己違建卻連房屋和土地稅都不知為何物。如今，他草草一句「房子是親戚的」，切割乾淨，卻叫具有軍法及司法警察權的憲兵去當保全。從2003年改建至今，賴家吃政府還吃不夠嗎？

賴神回防台南大談廉能，自稱「公事嚴明，該辦就辦」。這話只說了一半，他只有對外人當斷立斷，對自己和新潮流則是私利為先，混淆黑白。「賴皮寮」見證他視法如無物，任由家人走違法邊緣蓋違建，接著利用公職身分捍衛私產。他兩百多天拒入議會搏取清名，犧牲的是台南市民權益；為維護賴皮寮風水，他不惜以身作則，踐踏法律尊嚴。Google下架詐騙廣告拖三阻四，但碰上賴清德也得立即下架地圖服務的「賴皮寮」地址。

要做總統的人，行事風格躺在「不違法」的低標，從不見賴清德站在公益價值、高道德水平上。他抗議蔡總統發動網軍攻擊，但自己也以相同手法競選，也利用國家機器謀私。賴神還沒當選就叫憲兵看守違建，想想他坐上大位，還有什麼不能做？

商品推薦