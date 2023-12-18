影／總統府公布元旦升旗典禮活動與正副總統賀年卡

總統府今天公布以「活力台灣 世代永續」為主題的元旦升旗典禮活動及主視覺，隨後也公布取生肖「龍」的諧音，祝福國人新年「萬物興龍 平安好事」的正副總統賀年卡。

總統府今天公布以「活力台灣 世代永續」為主題的2024年元旦升旗典禮活動，主視覺則由幾何圖形勾勒出粉紅山脈與藍色海洋交錯融合的日出景象，象徵包容、活力與永續概念。元旦升旗典禮首次由國際青年商會中華民國總會主辦，將邀歷屆十大傑出青年得主領唱國歌，包括以「洗手歌」爆紅的醫師許書華、台灣首名以舞者身分加入太陽馬戲團的張逸軍，以及國樂女子團體「無雙樂團」等多項表演。典禮結束後，也將在北廣場帳篷區免費發送升旗小物「元氣地瓜」。

為迎接民國113年「龍」年，總統府也特別製作總統、副總統賀年卡，以龍為意象與諧音，設計出「萬物興龍 平安好事」賀年卡，祝福新的一年各行各業興盛繁榮、國泰民安。

總統府發言人林聿禪表示，賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要、國際友人、駐台使節及代表，以及地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術藝文界、工商業界等。民眾也可以在「總統府全球資訊網」首頁看見動畫，並透過各個社群平台轉發，一同感受正副總統對國人的新春祝福。 總統府上午公布2024年總統、副總統賀年卡，為迎接龍年，取生肖「龍」的諧音，祝福國人新年「萬物興龍 平安好事」，由總統府發言人林聿禪（右）及設計師顏伯駿展示賀年卡。記者侯永全／攝影

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