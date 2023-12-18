快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

影／總統府公布元旦升旗典禮活動與正副總統賀年卡

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
總統府上午公布以「活力台灣 世代永續」為主題的113年元旦升旗典禮活動主視覺，國樂女子團體「無雙樂團」將於當日表演台灣新時代組曲。記者侯永全／攝影
總統府上午公布以「活力台灣 世代永續」為主題的113年元旦升旗典禮活動主視覺，國樂女子團體「無雙樂團」將於當日表演台灣新時代組曲。記者侯永全／攝影

總統府今天公布以「活力台灣 世代永續」為主題的元旦升旗典禮活動及主視覺，隨後也公布取生肖「龍」的諧音，祝福國人新年「萬物興龍　平安好事」的正副總統賀年卡。

總統府今天公布以「活力台灣 世代永續」為主題的2024年元旦升旗典禮活動，主視覺則由幾何圖形勾勒出粉紅山脈與藍色海洋交錯融合的日出景象，象徵包容、活力與永續概念。元旦升旗典禮首次由國際青年商會中華民國總會主辦，將邀歷屆十大傑出青年得主領唱國歌，包括以「洗手歌」爆紅的醫師許書華、台灣首名以舞者身分加入太陽馬戲團的張逸軍，以及國樂女子團體「無雙樂團」等多項表演。典禮結束後，也將在北廣場帳篷區免費發送升旗小物「元氣地瓜」。

為迎接民國113年「龍」年，總統府也特別製作總統、副總統賀年卡，以龍為意象與諧音，設計出「萬物興龍 平安好事」賀年卡，祝福新的一年各行各業興盛繁榮、國泰民安。

總統府發言人林聿禪表示，賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要、國際友人、駐台使節及代表，以及地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術藝文界、工商業界等。民眾也可以在「總統府全球資訊網」首頁看見動畫，並透過各個社群平台轉發，一同感受正副總統對國人的新春祝福。

總統府上午公布2024年總統、副總統賀年卡，為迎接龍年，取生肖「龍」的諧音，祝福國人新年「萬物興龍 平安好事」，由總統府發言人林聿禪（右）及設計師顏伯駿展示賀年卡。記者侯永全／攝影
總統府上午公布2024年總統、副總統賀年卡，為迎接龍年，取生肖「龍」的諧音，祝福國人新年「萬物興龍 平安好事」，由總統府發言人林聿禪（右）及設計師顏伯駿展示賀年卡。記者侯永全／攝影

元旦升旗 總統府發言人 青年

延伸閱讀

元旦升旗典禮 國樂、旗隊伴迎日出

元旦升旗典禮 十大傑出青年領唱國歌

賴蕭配喊「台南人支持台南人」 要再次締造最高得票率

推薦信賴團隊 小英輔選自誇政績

相關新聞

綠批塭仔圳重劃圖利建商 新北反批中央社宅如空中閣樓

民進黨中央今開記者會批評國民黨總統候選人侯友宜做「塭仔圳重劃區」卻僅拿0.4%蓋社宅，還提免頭款買屋政策，是圖利建商。新...

【重磅快評】命憲兵看守「親戚」違建 賴清德好廉能

新北市最近旅遊很熱，瑞芳象鼻岩不幸斷裂，但萬里多了「賴皮寮」。賴皮寮是副總統賴清德「親戚」的房產，被當地尊稱「副總統故居...

監院巡查政院關注居住正義 請建加速社宅興建

監察院今天巡察行政院，監委賴振昌關切國內青年及經濟相對弱勢族群的居住情形，他表示，政府有滿足人民居住需求的義務，台灣都會...

藍為王家貞不能選遞抗議書 綠營：政治歸政治法律歸法律

台南市議員王家貞因涉及偽造文書緩刑中，失去參選立委資格，被認為參政權遭剝奪，市議會國民黨團今力挺王家貞，王強調自己沒有貪...

立法院三讀 漢人姓氏可取得原住民身分規定

立法院院會三讀通過原住民身分法部分條文修正案，增訂原住民與非原住民通婚所生子女，若從具非原住民父或母的漢人姓氏，只要以原...

ECFA終止恐影響眾多產業 國民黨批民進黨沒有能力談判

國民黨立法院黨團今天指出，我對中國大陸出口占比高達35.4%，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）影響甚大，民進黨政府若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。