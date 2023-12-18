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藍為王家貞不能選遞抗議書 綠營：政治歸政治法律歸法律

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天開記者會，力挺市議員王家貞。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天開記者會，力挺市議員王家貞。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員王家貞因涉及偽造文書緩刑中，失去參選立委資格，被認為參政權遭剝奪，市議會國民黨團今力挺王家貞，王強調自己沒有貪汙，新潮流若再發動網軍肉搜助理並抹黑，來一個告一個，並到台南市選委會遞交抗議書，要求中選會公開確認選罷法合憲與否，若不合憲請提釋憲；並同步向台北高等行政法院遞狀，聲請假處分，保障公民參政權。

國民黨團書記長蔡育輝指出，王家貞因為助理費案被剝奪參政選，可笑的是這些助理費沒有一分一毫進入王家貞口袋，民進黨新潮流卻不斷開記者會抹黑她，每到選舉，助理費就成為民進黨剷除異黨的工具，這些新潮流的民代真的如此清白嗎？新潮流民代涉及助理費的案子都到了檢調，檢調卻一昧偏袒壓案至今，不辦新潮流這幾個民代就是不辦，請檢調不要一面倒的辦案，司法的公信力和公正性不應受執政者的干預。

王家貞發表聲明說，對比民進黨蕭美琴的備受質疑、爭議頻仍的國籍案，中選會職司國家最高選務，竟然沒有要求當事人回應選民疑慮，以及提出證據說明；而王家貞參選一案，國民黨許多立委已經進行各種質詢，要求中選會依據憲法，保障基本公民參政權，李進勇卻置之不理，質疑中選會是民進黨的東廠打手。

王家貞說，今日向台北高等行政法院遞狀，申請假處分，先保障她的基本公民參政權，並爭取釋憲，以維護憲法的基本尊嚴。她也敬告民進黨新潮流的打手，放過那兩位助理，不要再造惡業了；她也警告所有民進黨網軍側翼，任何人抹黑毀謗王家貞，將立刻提告，來1個告1個，來10個告10個，決不寬貸。

民進黨團幹事蔡筱薇表示，公職人員選罷法第 26 條第9款修法是執政黨與在野的共識，這是法律問題，不是政治問題，可惜的是，王往政治問題操作；她說，王可能是要對支持者及選民交代，但希望法律歸法律，政治歸政治。

基進黨南市議員李宗霖表示，目前王家貞的活動照常進行、看板沒有撤除，現在連競選總部都成立了，顯然不把中選會認定的結果當一回事。他呼籲，相關單位應該出面說明，對於王家貞至今仍持續造勢有無觸法。

王家貞今天到台南選委會遞交抗議書，要求中選會公開確認選罷法合憲與否。圖／南市議會國民黨團提供
王家貞今天到台南選委會遞交抗議書，要求中選會公開確認選罷法合憲與否。圖／南市議會國民黨團提供

王家貞 民進黨 新潮流

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