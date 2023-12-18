ECFA終止恐影響眾多產業 國民黨批民進黨沒有能力談判

國民黨立法院黨團今天指出，我對中國大陸出口占比高達35.4%，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）影響甚大，民進黨政府若無能力與大陸坐下來協商，恐影響眾多產業生計，全面執政的民進黨應負責到底。

國民黨立委林為洲表示，大陸提出來的貿易壁壘調查清單涉及三大類，包括農產品、化工、紡織品影響最大，共2455項受到影響，占所有與大陸貿易的三成，影響極大。

林為洲說， 我國對大陸貿易出口多，進口少，目前對大陸還有香港出口，占35.4%，是所有國家第一名。民進黨政府新南向政策做這麼久，雖有18國僅20%，美國只占出口17%，中國大陸的貿易影響當然很大。

林為洲指出，民進黨上台後，說要分散市場，問題是其他籃子有找到嗎？2017年對大陸出超783億，2021年對大陸出超1046億美元，去年也超過千億元，今年至11月為止共728億元。經濟部長王美花就說影響不大，但看數字，如果未來要被課關稅，影響巨大。

國民黨立委吳怡汀說，馬政府交接給蔡英文政府前，台灣仍有2207項禁止中國大陸進口的產品，食品加工也高達1027項，想請問蔡政府這幾年有什麼作為？

吳怡汀表示，我方2015年禁止中國大陸進口產品2207件，農產品與食品加工1027件，2023年禁止中國大陸進口產品2513件，農產品與食品加工1077件。蔡政府都說是為國民好，不會傷害國民，但為什麼大陸要公布貿易壁壘調查，因為這是他們的籌碼。

吳怡汀指出，依照ECFA規定，大陸可以直接終止協議，民進黨政府沒有能力協商，不談判的結果，就是對方可直接終止ECFA，我國政府究竟準備好沒？民進黨應該想想如何利用半導體這個護國神山保護傳產、農產、紡織業，但政府都沒有做好準備，因為他們根本沒有能力與對岸談判。

國民黨立委李德維表示，國民黨當年簽訂ECFA，對台灣究竟是好是壞，如果有害，應該早日終止ECFA，民進黨執政以來，從來沒有終止。

李德維說，陸委會現在說對方繞過WTO是有政治目的，當初兩岸談ECFA的時候，有經過WTO嗎？民進黨沒有能力與大陸坐下來談，就去牽拖WTO，民進黨與陸委會的政治目的是什麼？

李德偉指出，民進黨不應一錯再錯，面對兩岸經貿問題要認真解決，別碰上選舉就滿腦子政治。如果ECFA在180天後真的終止，受害的仍是相關業者與從業人員。民進黨現在執政，就應把相關問題處理好，不是甩鍋國民黨，藉此獲取政治利益與選票。

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