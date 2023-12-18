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影／囤房稅2.0立院朝野協商 民眾黨呼籲別淪為政治作秀
行政院今年9月通過囤房稅2.0方案，立法院財政委員會今天進行朝野協商，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天舉行記者會指出，距離立法院院會三讀就差臨門一腳，要求推行中央特別囤房稅，採多屋重稅，出租免徵、偏鄉免計原則，有效引導空屋出租出售，別讓居住正義淪為政治作秀。
張其祿表示，以前各黨都曾提出各式各樣版本，財政部當時卻推說總歸戶很困難，囤房稅不是好的工具等，到今年七月在各種壓力下提出囤房稅2.0方案，這是執政黨在各方壓力下去推，但他認為這只是小恩小惠；張其祿強調，稅制改革是蔡英文2016年上任時提出的住居三箭之一，卻在8年任期快做完才推出，但總比沒有好；也呼籲政黨協商時，不要再提技術性的細節，最後又造成阻礙。
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