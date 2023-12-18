立法院三讀通過公教人員保險法 放寬請領條件

立法院院會三讀通過公教人員保險法修正案，刪除現行繳付保險費日數限制請領給付規定，修改為在保險有效期間分娩或早產，得請領生育給付，放寬公教人員生育給付請領條件。

這次修法是為了落實生育給付慰勉保險人因分娩或早產的辛苦，合理補貼不能工作期間，經濟生活及安養所需的建置意旨，為免被保險人確於公教人員保險有效時間內生產，因職域轉換或加保年資短淺，導致繳付保險費期間未達到法定日數規定，無法請領生育給付，刪除現行繳付保險費日數限制規定。

現行公教人員保險法第36條條文，被保險人繳付公教人員保險的保險費滿280日後分娩，滿181日後早產，得請領生育給付。立法院院會三讀通過條文規定，被保險人在保險有效期間分娩或早產，或在保險有效期間懷孕，且於保險效力停止後一年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，得請領生育給付。

三讀條文規定，被保險人同時符合相關社會保險生育給付，或因軍公教身分，請領國家給予之生育補助請領條件者，僅得擇一請領。

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