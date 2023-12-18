聽新聞
test
0:00 / 0:00
立法院三讀通過公教人員保險法 放寬請領條件
立法院院會三讀通過公教人員保險法修正案，刪除現行繳付保險費日數限制請領給付規定，修改為在保險有效期間分娩或早產，得請領生育給付，放寬公教人員生育給付請領條件。
這次修法是為了落實生育給付慰勉保險人因分娩或早產的辛苦，合理補貼不能工作期間，經濟生活及安養所需的建置意旨，為免被保險人確於公教人員保險有效時間內生產，因職域轉換或加保年資短淺，導致繳付保險費期間未達到法定日數規定，無法請領生育給付，刪除現行繳付保險費日數限制規定。
現行公教人員保險法第36條條文，被保險人繳付公教人員保險的保險費滿280日後分娩，滿181日後早產，得請領生育給付。立法院院會三讀通過條文規定，被保險人在保險有效期間分娩或早產，或在保險有效期間懷孕，且於保險效力停止後一年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，得請領生育給付。
三讀條文規定，被保險人同時符合相關社會保險生育給付，或因軍公教身分，請領國家給予之生育補助請領條件者，僅得擇一請領。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言