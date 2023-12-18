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綠立院黨團：邱鎮軍既是黑道又是紅統 侯友宜還站台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
苗栗立委參選人曾玟學。記者蔡晉宇／攝影
苗栗立委參選人曾玟學。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立法院黨團今天說，國民黨苗栗縣第二選區立委參選人邱鎮軍經營電子遊藝場，涉及多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案，國民黨總統候選人侯友宜曾去公開站台，邱鎮軍曾是統促黨總裁張安樂推薦的人選，集黑紅於一身，選民下架如此爭議立委候選人，侯友宜也應該出來向民眾說明清楚。

民進黨立委劉世芳表示，侯友宜自我標榜辦黑金，對毒品宣戰，但轉身就為邱鎮軍站台喊凍蒜，都不知道拉了誰的手，原來是向黑賭毒伸出「厚友誼」的手，集合黑、毒、賭一次到位，就是要讓國民黨貪師回朝，讓地方惡勢力能繼續隻手遮天，無法無天。

民進黨立委洪申翰指出，邱鎮軍不僅經營電子遊藝場，還涉及30件毒品交易案，2件竊盜、1件贓物、1件搶奪及1件賭博案，如此惡行惡狀，侯友宜還去站台，實在離譜。

邱鎮軍 侯友宜 毒品

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