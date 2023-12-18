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影／時力控財團違法捐政治獻金1100萬給侯友宜

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）今天舉行記者會，揭露國民黨總統候選人侯友宜2018、2022兩度競選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金高達1100萬，已經涉及違反「政治獻金法」。記者胡經周／攝影
時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）今天舉行記者會，揭露國民黨總統候選人侯友宜2018、2022兩度競選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金高達1100萬，已經涉及違反「政治獻金法」。記者胡經周／攝影

時代力量立委王婉諭、邱顯智今天舉行記者會，揭露國民黨總統候選人侯友宜2018、2022兩度競選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金高達1100萬，已經涉及違反「政治獻金法」，而如果這些政治獻金是來自仰德集團旗下企業，可能還違反了「刑法」的背信罪及「證券交易法」的特別背信罪。對此，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室說，一切都符合政治獻金法規定。

王婉諭指出，財團透過政治獻金控制台灣各主要政黨，導致政治變成金權遊戲，政黨和政治人物淪為財團豢養的代理人，讓很多國家重大政策或重要法律，背後都有財團在控制的影子，過去曾揭露的建商財團介入社子島土地開發或永豐集團打壓吹哨者保護法等，「這些故事藍綠白不會告訴你們，戰鬥藍的徐巧芯、王鴻薇也不會告訴你，因為只要是碰到金主、金主關心的議題、利益，政治人物就會變得沒有立場、沒有聲音。」，所以她認為不應該讓這樣的財團繼續把持台灣的政治。

時代力量立委邱顯智也提出，仰德集團旗下企業員工集中在特定日期，密集捐款侯友宜就只有三種可能，第一是通通為員工自發性行為，許育瑞與侯友宜完全不知情，想必這也是侯營的辯解，但沒人會相信；第二是許育瑞拿錢要旗下員工當人頭，實際上要捐款的是許育瑞，但這就違反《政治獻金法》相關規範；第三，如果仰德集團旗下企業員工的捐款，許瑞育都沒有給錢，而是要求員工自行支出，或是公司以其他名義撥款給員工再捐給侯友宜，若為前者恐觸犯《刑法》強制罪，要自家來上班的勞工自掏腰包捐款給侯友宜也沒道理，而或是後者則恐犯下《刑法》背信罪及《證券交易法》特別背信罪，非常嚴重，呼籲無論是仰德集團，又或是侯友宜作為一個候選人，都應該要出來解釋清楚。

時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）今天舉行記者會，揭露國民黨總統候選人侯友宜2018、2022兩度競選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金高達1100萬，已經涉及違反「政治獻金法」，呼籲無論是仰德集團，又或是侯友宜作為一個候選人，都應該要出來解釋清楚。記者胡經周／攝影
時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）今天舉行記者會，揭露國民黨總統候選人侯友宜2018、2022兩度競選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金高達1100萬，已經涉及違反「政治獻金法」，呼籲無論是仰德集團，又或是侯友宜作為一個候選人，都應該要出來解釋清楚。記者胡經周／攝影

侯友宜 政治獻金 捐款

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