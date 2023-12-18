興隆會所5週年 走入立院參與修法 精障者：感到光榮

「對我來說，讓別人看到雖然生病，仍然關注大眾的權益，這很有意義。」精障者凱富感性表示，過去深陷疾病與貧窮的循環難以脫身，藉由參與會所、走入立院，是十分難得的經驗。興隆會所今年成立滿5周年，昨天舉辦成果展，會所今年度二大進展，係成立「社區走跳組」推廣會所精神，並參與「社會救助法」修法行動。

「會所」是精障者社區支持社群，持有精神障別身障證明的精障者，可至會所參與活動。以興隆會所為例，分為行政組、餐飲組、社區走跳組等多個組別，由會所工作者與精障會員共同處理日常庶務，並對外發聲。

凱富說話結巴，但作為發言人，在公聽會上必須面對立法委員、媒體記者提問，會所成員於是共同擬具發言稿，讓凱富一字一句說出倡議內容。會所主任張美琦說，興隆會所鄰近低收入戶聚集的安康平宅，不少會員屬於低收、中低收族群，今年適逢選舉年，會員便共同發起「社救法」修法行動。

主責會所社救法修法行動的工作人員林建宇則說，自己關注社會運動多年，參與修法倡議對其他團體來說或許自然而然，但對於精障團體來說卻十分不易。張美琦則說，法案內容複雜、難懂，會所工作人員便以「跟立委拍照」吸引會員，實際參與後，不少會員表示，沒想到進立院不只是拍拍照，還能參與修法討論、接受媒體採訪，認為以精障者身份出現在報紙頭條「是很光榮的事」。

衛福部社家署推動精神會所布建，預計至114年全台將設置49處會所。興隆會所是台灣最早成立的會所之一，各地方民間團體藉由2周的學習機會取經。張美琦表示，為延續與全台會所的連結，興隆會所除舉辦多次讀書會，也辦理共識營，會所經營者能交流經驗，會員也能認識新朋友，有會員一試成主顧，主動存錢每3個月搭火車至東部會所交流。

會所的「社區走跳組」會員走入文山區個醫院、身心診所，也至輔仁大學、法官學院等處，向不同身份人士宣導會所精神。會所也邀請精神科PGY醫師、執業心理師以及媒體記者等觀摩，要讓社區更認識會所。會員明川說，參與社區走跳組對自己的復元幫助很大，尤其大家一起走出去的夥伴關係，「讓我很喜歡待在這個組別。」

本次成果展，亦設計霸凌體驗區，要請觀展民眾感受精障者遭社會權力人士打壓的處境，並規劃忘憂山谷，觀展者能體驗精障者歷經自我懷疑至復元的過程；社救法修法專區，則細數會所成員參與修法的歷程，並貼出多張珍貴照片。 主責會所社救法修法行動的工作人員林建宇則說，自己關注社會運動多年，參與修法倡議對其他團體來說或許自然而然，但對於精障團體來說卻十分不易。記者林琮恩／攝影 社救法修法專區詳述會員參與修法各項歷程。記者林琮恩／攝影 成果展的「忘憂山谷」呈現精障者心境。記者林琮恩／攝影 興隆會所主任張美琦說明與全台各會所交流細節。記者林琮恩／攝影 民眾觀看成果展的「霸凌體驗區」。記者林琮恩／攝影 興隆會所今年成立滿5周年，昨天舉辦成果展，現場座無虛席。記者林琮恩／攝影

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