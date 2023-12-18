監院巡察政院 陳菊籲政院重視打擊詐騙

監察院長陳菊今天表示，行政院要重視打擊詐騙，電商的個資外洩非常嚴重，通訊軟體更成為犯罪工具，要求行政院及早針對境內外求職詐騙，研議相關的配套法令。

陳菊今上午與監委，行政院長陳建仁，以及各部會首長，共同出席監察院巡察行政院會議。她聽完陳建仁所做的施政簡報後，對國內的詐騙案件表達關切。

陳菊指出，我國電商個資外洩非常嚴重，虛擬通貨成為洗錢管道，通訊軟體成為一個犯罪的工具。根據內政部警政署的統計，全台民眾在2022年被詐騙金額高達近70億元。

陳菊說，監察院除了對國內外的詐騙案件進行調查，同時監察院的巡查代表，也會提出監察院的建議事項。她表示，監察院期待行政院針對詐騙案能夠重視，督導所屬的管轄，建立一個跨部會的機制。

陳菊表示，希望透過兩院共同合作，對於境內外求職詐騙的案件調查，及早修改研議相關的配套法令，建立跨部會的合作平台，和專責窗口，以支援相關犯罪的偵查人力，儘速完備處理機制，符合國際人權潮流，以及憲法基本國策保障人民的生命財產，與人身安全。

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