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元旦升旗典禮 十大傑出青年領唱國歌
中華民國113年元旦總統府升旗典禮，今天公布活動主題「活力台灣，世代永續」及主視覺，首次由國際青年商會中華民國總會擔任主辦單位，總會長林鼎鈞表示，希望鼓勵更多台灣優秀青年參與社會，帶動國家進步。
國歌領唱人選延續年輕世代的活動主軸，由歷屆十大傑出青年得主領軍，包括以洗手歌爆紅的醫師許書華、台灣第一位以舞者身分進入太陽馬戲團的藝術總監張逸軍、以蔬果雕刻奪下世界冠軍的高世達。
主辦單位與今年獲獎的十傑得主瓜瓜園總經理邱裕翔合作，將代表台灣本土精良農耕技術成果與創新精神的元氣地瓜，分享給參加元旦總統府升旗典禮的民眾。典禮結束後，在北廣場帳篷免費發送。
元旦升旗表演節目凱道展開，由北一女中樂儀旗隊領銜開場，緊接著建中樂旗隊將接棒演出，再來是國樂女子團體無雙樂團帶來女力台灣新時代組曲，緊接著由10名台灣街舞好手演繹的「2024 奧運，我們耀舞揚威」，希望延續2023年國際賽場的好表現，為巴黎奧運出戰的台灣好手暖身打氣，最後由九天民俗技藝團及主辦單位共同呈現「自信鼓舞青商攜手前行」。
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