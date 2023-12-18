陸海空軍刑法明確化毒駕認定標準 致人於死最重處10年

立法院院會今天三讀通過陸海空軍刑法修正案，現役軍人駕駛動力交通工具，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相關之物，或者其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣40萬元以下罰金。

現行陸海空軍刑法第54條第1項條文規定，現役軍人駕駛動力交通工具，若有服用毒品、麻醉藥品或其他相類物品，導致不能安全駕駛，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣40萬元以下罰金。

立法院院會三讀通過陸海空軍刑法第54條條文增訂處罰類型，現役軍人駕駛動力交通工具，若尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相關之物，或其代謝物，達行政院公告的品項及濃度值以上；有其他情事足以認定施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，導致不能安全駕駛，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣40萬元以下罰金。

三讀條文規定，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑， 得併科新台幣220萬元以下罰金；因而致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣120萬元以下罰金。

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