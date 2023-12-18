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槍砲彈藥刀械管制條例三讀 公然開槍要吃七年以上牢飯

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院會今天上午三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，增訂公共場所開槍可處7年以上徒刑、併科1500萬元以下罰金。圖／報系資料照
立法院會今天上午三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，增訂公共場所開槍可處7年以上徒刑、併科1500萬元以下罰金。圖／報系資料照

立法院院會上午三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，增訂公共場所開槍，處7年以上徒刑，併科1500萬元以下罰金，至於原住民基於傳統文化，自用獵捕野生動物者，不在此限；為防有人故意開槍再攜械自首，尋求刑責減免，修法將減刑修正為得減刑。

立法院院會三讀槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，為避免幫派及犯罪組織持槍於公共場所開槍、傷人，製造恐慌，修正案規定，持衝鋒槍、步槍、手槍等，在公共場所或朝公共場所射擊，處7年以上徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金；持瓦斯槍、麻醉槍、空氣槍公然射擊，將處刑5年以上12年以下，併科1000萬元以下罰金。

這次修法同時將模擬槍管制位階，提升到刑法規範，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰。

修法對自首條款有所修正，為避免越來越多開槍後隨即攜槍自首，尋求減刑甚至挑釁執法的狀況，第18條修正為若犯槍砲條例並自首報繳槍枝，從現行減輕其刑，改為得減輕其刑，由法官審酌減刑或不減刑。

根據三讀條文，如未經許可製造、販賣或運輸查禁的模擬槍，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科700萬元下罰金。如未經許可轉讓，出租，或運輸相關零組件，可處100萬元以上1000萬元以下罰鍰。

自首 立法院 槍砲彈藥 修法

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