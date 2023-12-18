【專家之眼】吸血鬼：為何該廢除統籌分配稅？

監察院的調查報告指出，幾乎所有地方政府都期待擴大中央統籌稅的規模，而中央政府也說統籌分配稅「只增不減」，可見，擴大統籌分配稅是上下各方的共識。然而，擴大規模是「健全」了地方財政還是惡化了地方財政？是真能解決問題還是飲鴆止渴？當然是後者。

先來理解何謂「健全」地方財政？是否「健全」能不能由台灣的中央政府自己說了算？與其咬文嚼字，無限回歸式的邏輯推論，不如直接用數據，一目了然。歷來，台灣都是美國的小跟班，既然如此，我們就來個比較，自然清楚所謂的「健全」「至少」應該是個什麼樣子，而不是關起門來自欺欺人。

根據美國白宮的網站資料，美國的邦政府（附註：州的用法不對。「邦」這個字蘊含有主權，「州」這個字不含主權，而聯邦國家的邦政府擁有部分主權，聯邦政府也僅有部分主權，而非全部主權）和地方政府的財政自有率(State and local own-source financing)達到75.8%（2022年財政年度）。

而台灣呢？根據立法院預算中心的資料，地方政府無論是直轄市或縣(市)，自有財源（即政府所說的自籌財源，但自籌財源定義不嚴謹，因此不沿用）占歲入之比率偏低且呈減少趨勢。偏低是多低呢？以110年度為例，6個直轄市的自有率才54.25%，而16個縣市政府的平均更只有23.61%，其中，澎湖縣的自有財源更只占歲入的6.19%，這麼低，跟「健全」財政怎扯得上關係？

統籌分配稅這筆錢看似在解決問題，其實是製造問題。它製造了哪些問題，以至於必須廢除呢？第一個理由是統籌分配稅不是稅，它是一種補助款，名實不符，因此，必須廢掉。

第二個原因，悖離地方財政自主。統籌分配稅規模愈大，就意味著地方對中央的依賴越重，越是受制於中央。受制於人，哪裡能說是「健全」，應該叫「殘障」！

第三個理由，造成兄弟鬩牆：每年中央都要分配統籌稅，造成地方政府間的分配衝突，你多我就少，為此，每個地方政府都圍繞著統籌分配稅而轉，因為統籌稅占歲入的比例太高了。

第四個理由，無法鑑別優劣功過。由於目前的中央與地方財源的劃分極為不公，因此，無法分辨功勞或是責任的歸屬，是歸地方還是歸中央；由於各類型補助款（包含統籌稅）占了地方歲入的大宗，因此，也無法分辨哪個地方政府首長做得比較好或是做得比較不好。會拍中央馬屁卻不做事的，反而拿到更多的補助款，形成了逆向淘汰。

第五個理由，不利於地方政府的中長期規劃，此乃由於統籌分配稅每年忽高忽低。例如高雄市的統籌稅110年度364.83億元，111年度提高到427.15億元，112年度下降到388.58億元。

第六個問題：扭曲稅收貢獻中的夥伴關係，變成上下從屬關係。所得稅、營業稅、貨物稅，地方政府也有貢獻，甚至很難說誰貢獻較多，然而，這些稅全被中央收走了，地方政府反要伸手向中央「乞討」。

第七個問題在於造成了不正常的歲入結構。地方政府的主要財源應該是稅收，如今卻變成了以受制於人、一時性的統籌分配稅和補助款為大宗。以110年度為例，澎湖縣的統籌分配稅占歲入的20.87％，一般性補助款（不含計畫型補助、離島建設基金）占歲入的40.96％，稅課只占歲入6％。

統籌分配稅的第八個問題在於它變成了中央控制地方的工具，它不是在幫助地方，而是箝制了地方的發展。為了獲取補助，地方政府只能配合中央政府的指令，而不能做地方首長認為最有必要的事。

第九個問題是拖累了行政效率，不管是對中央首長或是地方首長來說：各地方首長為了爭取統籌分配稅，都要使出渾身解數，而中央政府也要擺出架子應對，這些都是沒有必要的成本。

第十個問題，贓款本身就不能拿來分配：統籌分配稅就是一筆贓款，因為它的財源是建立在剝削地方政府的基礎上所得來的收入，因為最能彰顯地方財政努力的所得稅、營業稅全被中央收走了，只是因為趙高專權，才出現統籌分配稅這筆錢。

第十一個問題，助長了中央的惡性：由於中央政府沒有受到任何節制，就越是去壓榨地方政府，造成了地方政府的自有財源比例越來越低，無法活出自己。

第十二個問題，打擊地方政府首長的積極性：由於所得稅、營業稅、貨物稅均屬國稅，這就導致地方政府首長缺乏動機去招商引資，因為一旦稅收增加，全被中央收走了，自己只是為人作嫁。因此，地方政府寧可伸手要錢，也不願意花時間去進行中長期建設。

第十三個問題，阻礙了整體台灣的發展：由於資源分配的不公，不只是傷害了地方的自主性，阻礙了地方的創新，必然同時斲喪了整體台灣發展，因為個體與整體是連動的。

地方發展不起來的根本原因是地方的血全被中央給吸乾了。那麼，如何「健全」地方財政呢？本文主張一舉廢除統籌分配稅，至於擴大各種補助款也不是辦法，重新劃分財源才是根本解決之道，中央與地方（市縣以及區鄉鎮市）的比例應該跟美國大致相當，那就是大約在55%:45%，而不是像現在，中央拿走七成多，而地方不到三成；讓台灣的地方政府，不管是市縣政府或鄉鎮公所的自有財源都能至少歲入的七成，這才是地方財政困境的根本解決之道，也是蛻變台灣的唯一方法。

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