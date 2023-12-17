科威特元首逝世 外交部：已指示駐科威特代表表達慰問

民眾黨總統候選人柯文哲被認為能囊括多數年輕選票，令藍綠雙方望塵莫及。有年輕人認為柯文哲好笑又講話直，願意將手中一票投給柯文哲。然而，隨著柯文哲在藍白合破局後，諸多表現屢屢掉線，「投柯（頭殼）壞去」之類的迷因在網路上瘋傳，年輕人未必繼續堅持支持一個「壞去」的人。反觀趙少康首場與台中一中學生座談，廣受學生好評，顯見趙具備與青年學子有效溝通的能力。趙少康若能在關鍵時刻，多次造訪校園並和學子們直球對決，未必不能動搖青年的白色支持。

2023-12-17 12:39