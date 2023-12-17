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科威特元首逝世 外交部：已指示駐科威特代表表達慰問

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
科威特已故元首。美聯社
科威特已故元首。美聯社

2020年9月繼位的科威特國家元首納瓦夫．薩巴赫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah），12月16日逝世，享壽86歲。外交部已指示我國駐科威特代表譚國定，向科國政府及人民表達哀悼與慰問之意。

納瓦夫．薩巴赫2020年9月30日接替當天過世的胞兄薩巴赫（Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah），成為科威特國家元首，薩巴赫享耆壽91歲。納瓦夫16日逝世，據美聯社報導，當局未說明死因。

外交部指出，納瓦夫2020年9月繼任國家元首，在位期間受科國人民敬重，辭世後，由王儲麥沙（Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah）繼位。

外交部

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