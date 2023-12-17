科威特元首逝世 外交部：已指示駐科威特代表表達慰問
2020年9月繼位的科威特國家元首納瓦夫．薩巴赫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah），12月16日逝世，享壽86歲。外交部已指示我國駐科威特代表譚國定，向科國政府及人民表達哀悼與慰問之意。
納瓦夫．薩巴赫2020年9月30日接替當天過世的胞兄薩巴赫（Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah），成為科威特國家元首，薩巴赫享耆壽91歲。納瓦夫16日逝世，據美聯社報導，當局未說明死因。
外交部指出，納瓦夫2020年9月繼任國家元首，在位期間受科國人民敬重，辭世後，由王儲麥沙（Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah）繼位。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言