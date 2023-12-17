蔡英文挺許淑華：需要溫暖立委不是造成社會對立的立委
蔡英文總統今天與行政院副院長鄭文燦、民進黨立委候選人許淑華，一起至松山霞海城隍廟參香祈福，贈匾「淳風化俗」，頒發清寒家庭上進心青年優秀學子助學金。蔡總統說，許淑華是一位溫暖的人，希望大家團結支持許淑華進入國會，國會需要許淑華這樣溫暖的立委，而不是造成社會對立的立委。
蔡總統表示，許淑華在地經營誠懇深入，許淑華擔任民進黨中常委時，常一起開會，許的發言不僅有道理，也能看出是理性，有愛心，很關懷他人的人。
蔡總統說，今年11月初，台北市信義區信安街發生火警，造成一死一傷，三個家庭無家可歸，受災戶的父親不僅全身傷燙傷需治療，家中有孩童需照顧，許淑華伸出援手協助，安排中繼住宅，這就是真正照顧人民的地方民意代表。
蔡總統表示，許淑華長期關注教育、文化、兒福等領域，擔任議員以來，服務案件七萬件，在市場的法律諮詢服務也超過1000場，不只關切社會上需要照顧的人，地方的服務也是看得到。
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