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蔡英文挺許淑華：需要溫暖立委不是造成社會對立的立委

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
大選倒數27天，蔡英文總統今天與民進黨立委候選人許淑華一起至松山霞海城隍廟參香祈福。圖／民進黨提供
大選倒數27天，蔡英文總統今天與民進黨立委候選人許淑華一起至松山霞海城隍廟參香祈福。圖／民進黨提供

蔡英文總統今天與行政院副院長鄭文燦、民進黨立委候選人許淑華，一起至松山霞海城隍廟參香祈福，贈匾「淳風化俗」，頒發清寒家庭上進心青年優秀學子助學金。蔡總統說，許淑華是一位溫暖的人，希望大家團結支持許淑華進入國會，國會需要許淑華這樣溫暖的立委，而不是造成社會對立的立委。

蔡總統表示，許淑華在地經營誠懇深入，許淑華擔任民進黨中常委時，常一起開會，許的發言不僅有道理，也能看出是理性，有愛心，很關懷他人的人。

蔡總統說，今年11月初，台北市信義區信安街發生火警，造成一死一傷，三個家庭無家可歸，受災戶的父親不僅全身傷燙傷需治療，家中有孩童需照顧，許淑華伸出援手協助，安排中繼住宅，這就是真正照顧人民的地方民意代表。

蔡總統表示，許淑華長期關注教育、文化、兒福等領域，擔任議員以來，服務案件七萬件，在市場的法律諮詢服務也超過1000場，不只關切社會上需要照顧的人，地方的服務也是看得到。

大選倒數27天，蔡英文總統今天與行政院副院長鄭文燦、民進黨立委候選人許淑華一起至松山霞海城隍廟參香祈福。圖／民進黨提供
大選倒數27天，蔡英文總統今天與行政院副院長鄭文燦、民進黨立委候選人許淑華一起至松山霞海城隍廟參香祈福。圖／民進黨提供

許淑華 霞海城隍廟 民進黨

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