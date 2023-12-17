國民黨團指控司法介選 綠委嗆「甘願替中共做馬前卒」

國民黨立法院黨團今天指出，司法單位為政治目的介入選舉。民進黨立委王定宇表示，國民黨不譴責中共介入台灣大選，反而指責台灣司法，難道是要幫助中國共產黨，排除台灣司法權，為了享受一時的選舉利益，甘願回過頭替中共做馬前卒。

國民黨黨團上午舉行記者會，國民黨立委賴士葆說，執政黨假大陸介選之名，行司法介選之實，不少被約談里長都集中在國民黨籍，或者都是在藍大於綠的選區，把這次的大選當成反送中在打。

王定宇表示，沒有人反對去中國大陸旅遊或考察，但是我國法律禁止接受中共招待，然後聽從中國共產黨，指揮選舉要怎麼投票，不只是觸犯反滲透法，更違反選罷法的賄選罪，沒有人反對自由旅遊，但是接受不符合成本的旅遊，還要聽從中共的指示投票，這是完全違法。

王定宇指出，包括美國總統拜登在內，各國領袖都嚴正警告大陸，不要介入台灣2024年大選，大陸利用假錯訊息，軍事威脅，金錢及不正當的招待，台灣各界都非常厭惡反感，沒想到國民黨竟然舉行記者會，不譴責中共介入台灣大選，反而還指責台灣的司法。

王定宇說，難道國民黨是要幫助中國共產黨，排除台灣的司法權、選出他們喜歡的政權，如果連接受不正當的招待與外力干預，國民黨都可以選擇護航中共，那麼台灣還要司法做什麼，我們自由民主的選舉，難道要讓中共這樣大喇喇地去介入影響嗎？

王定宇表示，國民黨副主席夏立言去大陸，國民黨在台灣開記者會聲援中共，譴責台灣司法，對於台灣來講，是不能忍受的外力介入。

民進黨立委許智傑說，大多數的里長，的確只是單純出去玩，只有中共和少數被邀約的頭頭別有用心，國民黨應該了解大陸介選，不是睜眼說瞎話地抹黑民進黨，對抗中共介選不分藍綠，應該要跟全世界的民主國家站在一起。

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